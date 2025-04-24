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科技
2025-04-24 12:24:03

Switch 2香港體驗會報名詳情公開　專用遊戲現已接受預購（內附連結）

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任天堂公布Nintendo Switch 2香港體驗會詳情，將於4月28日開始報名。

任天堂公布Nintendo Switch 2香港體驗會詳情，將於4月28日開始報名。

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任天堂公布​「Nintendo Switch 2體驗會 HONG KONG」的特設網頁及報名方法，報名期間預定為4月28日（下星期一）13:00到4月30日（下星期三）15:00，入場名額會以先到先得的形式發放，代表要搶先登記，結果將於5月9日公布，完成報名並不代表獲得入場名額。

體驗Nintendo Switch 2活動為期兩日，分「一般組」和「家庭組」。

體驗Nintendo Switch 2活動為期兩日，分「一般組」和「家庭組」。

活動報名方法

「Nintendo Switch 2體驗會 HONG KONG」將於5月17日及18日於香港會議展覽中心展覽廳5BC舉行，為期兩天，參加者將分成不同組別，於不同時間入場。活動僅提供Switch 2的體驗，預計可以試玩多種遊戲，但就不會舉辦舞台活動、音樂表演及大賽。

活動可供任何人士報名，但需要登入Nintendo Account進行。設有兩日及「一般組」和「家庭組」，可以在各個活動舉行日與不同的同行者報名。「一般組」為1或2位人士報名的形式，適用對象為年滿13歲人士。如12歲或以下兒童希望參加活動，可報名供2至6位家庭成員的「家庭組」。

有關詳情可以在「Nintendo Switch 2 體驗會 HONG KONG」特設網頁（按此）及活動報名方法（按此）網頁查詢。
 

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Switch 2首發遊戲《瑪利歐賽車世界》下載版現已接受預購。

Switch 2首發遊戲《瑪利歐賽車世界》下載版現已接受預購。

遊戲接受預購

另外任天堂亦宣布Nintendo Switch 2專用軟體的下載版現已接受預購，當中包括《瑪利歐賽車世界》、《Nintendo Switch 2秘密展》及《咚奇剛 蕉力全開》。另外亦有Nintendo Switch 2 Edition升級通行證，包括《薩爾達傳說 王國之淚》、《薩爾達傳說 曠野之息》、《超級瑪利歐派對 空前盛會》及《星之卡比 探索發現》。

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