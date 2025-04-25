Switch2｜美國網上預約爆滿實體店大排長龍　日本YouTuber找朋友轉讓爆爭議

任天堂旗下將推出的新款遊戲機「Switch 2」，周四（24日）在美國展開預售。結果在網上預售開放不久就被賣清，而實體店也大排長龍。至於在日本方面，任天堂雖然透過網上抽選購買，不少名人都透露自己未獲得名額，令網民大讚任天堂是真正公平抽選。然而也有網紅因為自己抽選不到，在網上呼籲追隨者轉讓，引發爭議。

美國機迷開舖4小時前排隊

作為Switch後繼機的Switch 2，未正式發售已在美國展示其吸引力。雖然產品要到6月5日才會在美國發售，而且定價也達到450美元，不過在沃爾瑪、百思買、目標百貨等在網上預售已全部售罄。在網上不少人留言指因為技術問題等未能買到，但也有人在社交平台分享成功預約。在網上買不到的，也有人轉戰實體店，在美國的遊戲連鎖專賣店GameStop，店舖在上午11時開門，不過紐約布魯克林區的店舖，早在開店前4小時已有人排隊，有人表示因為在網上買不到而到場預約，而該店就表示，他們有125部機可供預售。

在日本，同樣在周四公開預售抽選中獎名單，結果網站一度因為太多人湧入而故障。不過有人未能購到，就希望能得到轉讓。日本的Vtuber不破湊在直播中表示自己是其中一個抽不中的玩家，並表示希望有中獎者可以轉讓。而他也在直播表示得到有中獎觀眾的回覆。然而事件就引起網民的爭議。原因是根據日本方面的抽選規則中，訂明「中獎者以外不能購買」，以及「不限於盈利為目的，將任天堂帳號或中獎電郵轉讓給他人，以換取其他目的」都屬於違規行為。