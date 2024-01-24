Tabelog「日本OpenRice」手機版教學 用東京、大阪搵食評無難度

到日本東京或大阪旅行, 安排飲食十分重要。, 早年各位還可能會看看旅遊書的推介, 不過自中了幾次伏後, 現時反而更相信網上旅遊 Blogger 撮寫文章，不約而同都提及一個「日本版OpenRice」食評網 tabelog.com。事實上Tabelog有提供手機App版本「食べログ」供Android及iOS 下載。

Tabelog的模式與香港 OpenRice相似, 透過各用家對食肆的評分來製作排行榜, 用戶可以依照該地區 300米、500米 或更大的區域尋找食肆, 而尋找出來的食肆會依然食評排列, 而所有列出的食肆均會有價錢, 食物相片, 地點 及預約等資料。Tabelog 與OpenRice不同的是, Tabelog 收取讀者的訂閱費用, 所以其食評及排行的結果具有參考價值。 當然是否完全真實評論就無法考証, 不過單是從尋找食肆功能這點, 已經非常值得於日本自由行時使用!