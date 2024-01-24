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科技
2024-01-24 11:15:00

Tabelog「日本OpenRice」手機版教學 用東京、大阪搵食評無難度

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Tabelog「日本OpenRice」手機版教學 用東京、大阪搵食評無難度

Tabelog「日本OpenRice」手機版教學 用東京、大阪搵食評無難度

到日本東京或大阪旅行, 安排飲食十分重要。, 早年各位還可能會看看旅遊書的推介, 不過自中了幾次伏後, 現時反而更相信網上旅遊 Blogger 撮寫文章，不約而同都提及一個「日本版OpenRice」食評網 tabelog.com。事實上Tabelog有提供手機App版本「食べログ」供Android及iOS 下載。

Tabelog的模式與香港 OpenRice相似, 透過各用家對食肆的評分來製作排行榜, 用戶可以依照該地區 300米、500米 或更大的區域尋找食肆, 而尋找出來的食肆會依然食評排列, 而所有列出的食肆均會有價錢, 食物相片, 地點 及預約等資料。Tabelog 與OpenRice不同的是, Tabelog 收取讀者的訂閱費用, 所以其食評及排行的結果具有參考價值。 當然是否完全真實評論就無法考証, 不過單是從尋找食肆功能這點, 已經非常值得於日本自由行時使用!

Tabelog「日本OpenRice」的網頁版有繁體中文選擇 Tabelog「日本OpenRice」的網頁版有繁體中文選擇，東京、京都、大阪等可供選擇 Tabelog「日本OpenRice」的網頁版

Tabelog 食べログ使用教學

  • 進入此 App 後, 點選無料登錄, 其後可透過 Google Acc 來開新帳號, 整個流程是非常方便及自動。
  • 點選使用 Google Acc 開通帳號後, App 會自動連去它的網頁開啟權限及驗証
  • 當你成功開啟帳號之後就能進入 App 的主界面
  • 事實上日本好多地方名均是漢字, 所以輸入相關地方名就可以, 而輸入地方名之後, 系統會彈出食肆類別, 如和食, 壽司, 居酒屋等等, 選擇好之後就會彈出食肆
  • 點選搜尋按鈕之後就會彈出食肆, 不過留意最上方的文字 “標準(會員店舖優先)”
  • 點擊會員店舖優先右手邊的下箭咀點選第二個(總合…..), 系統便會自動讀取評分最高的食肆
  • 不過當讀者拉下去時就會發現只提供了評分最高3間的資料, 而點擊啡色無料(人氣店舖 30 日間試用), 就可以在這帳號免費取得30日試用
  • 當開啟無料試用之後, 筆者發現尋找築地食肆時會出現銀座地區的食肆, 由於該日行程只想到築地食午飯, 所以可透過該 App 的功能, 將800m 範圍縮細到 300m 範圍!
  • 最後就能找到目標範圍的食肆, 而根據台灣幾名旅遊 Blogger 的說法, 這個評分達3.5 分以下均是值得去的, 而筆者也發現在網上尋找東京鰻魚飯推介的食肆,  築地百年鰻魚飯老店 – 宮川本廛評分為3.64, 也是入選這地區頭5間店鋪

Tabelog 食べログ iOS版下載

Tabelog 食べログ  Android版下載

Tabelog「日本OpenRice」教學，入App後點選無料登錄, 其後可透過 Google Acc 來開新帳號, 流程非常方便 Tabelog「日本OpenRice」教學，點選使用 Google Acc 開通帳號後, App 會自動連去它的網頁開啟權限及驗證 Tabelog「日本OpenRice」教學，成功開啟帳號之後就能進入 App 的主貢面 Tabelog「日本OpenRice」教學，日本好多地方名均是漢字, 所以輸入相關地方名就可以, 而輸入地方名之後, 系統會彈出類別, 如和食, 壽司, 居酒屋等, 選擇好後會彈出食肆 Tabelog「日本OpenRice」教學，點選搜尋按鈕之後就會彈出食肆, 不過留意最上方的文字 “標準(會員店舖優先)” Tabelog「日本OpenRice」教學，點擊會員店舖優先右手邊的下箭咀點選第二個(總合…..), 系統便會自動讀取評分最高的食肆 Tabelog「日本OpenRice」教學，不過當讀者拉下去時就會發現只提供了評分最高3間的資料, 而點擊啡色無料(人氣店舖 30 日間試用), 就可以在這帳號免費取得30日試用 正式開通無料試用到2017年12月12日 Tabelog「日本OpenRice」教學，開啟無料試用之後, 尋找築地食肆時會出現銀座地區的食肆, 由於該日行程只想到築地食午飯, 可透過該 App 的功能, 將800m縮細到300m範圍 Tabelog「日本OpenRice」教學，有3日前往秩父市, 也透過它尋找相關食肆, 發現了這間較為特別的食肆 Tabelog「日本OpenRice」教學，鈴加園鄉土料理, 查看資料是多達幾十年歷史的料理店, 主打豬肉及鹿肉

Tabelog App 食べログ的評價中不中肯, 暫時無從考證, 不過功能上的確非常便利, 無論是價錢, 食肆地點到基本資料都有詳細介紹。 另外此 App 有預約功能。另一方面，部份食肆也是坊間或網上較為出名, 也有不少 Blogger 曾經介紹, 無可否認這 App 對於鎖定某些食肆來說真的十分有用, 也省下不少計劃時間。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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