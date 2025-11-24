Tabelog App繁體中文版現已登場　預約日本餐廳教學（內附下載連結）

去日本旅遊必備的App及網站Tabelog（食べログ），之前日文版一向不能在港版手機上使用，不過好消息是全新繁體中文版終於登陸iOS及Android，港人都可以輕鬆使用Tabelog手機App，在日本進行搜尋及預約餐廳了！
Tabelog使用教學
要使用Tabelog App，只需在App Store或Google Play下載即可。App支援繁體中文及英文，介面簡單易明，可在搜尋欄直接輸入餐廳名或關鍵字，甚至可以開啟定位找尋附近的餐廳。不過餐廳名字主要以英文顯示，暫時未支援漢字，因此輸入英文或日文搜尋效果較好。
第一欄有預約最多的餐廳，可以立即看看人氣名店及評分，例如厚切牛舌為招牌菜的牛舌之檸檬都可以預約。餐廳介面跟日文版相似，可以看見簡介及特色、平均消費、菜單及套餐和評價等，貼心的是連評價都翻譯成繁體中文，而且翻譯亦算準確。
網上預約餐廳
最重要的功能是可以進行預訂，只需按下網上預訂，只可以看見日期、人數及時間，選擇後再填上姓名、電話號碼、信用卡資料等。留意雖然預約不需會員註冊，但每次均會收取每人440日元的系統使用費，而且不予退還。輸入所有資料後，再次確認即完成。
Tabelog App雖然不及日文版般多資訊，例如百名店、餐廳推介等，不過都可以進行菜系搜尋，亦可以收藏餐廳，已經算是相當不錯。