Tabelog App繁體中文版現已登場　預約日本餐廳教學（內附下載連結）

Tabelog App繁體中文版現在可在iPhone及Android手機上使用。

去日本旅遊必備的App及網站Tabelog（食べログ），之前日文版一向不能在港版手機上使用，不過好消息是全新繁體中文版終於登陸iOS及Android，港人都可以輕鬆使用Tabelog手機App，在日本進行搜尋及預約餐廳了！

Tabelog使用教學

要使用Tabelog App，只需在App Store或Google Play下載即可。App支援繁體中文及英文，介面簡單易明，可在搜尋欄直接輸入餐廳名或關鍵字，甚至可以開啟定位找尋附近的餐廳。不過餐廳名字主要以英文顯示，暫時未支援漢字，因此輸入英文或日文搜尋效果較好。

第一欄有預約最多的餐廳，可以立即看看人氣名店及評分，例如厚切牛舌為招牌菜的牛舌之檸檬都可以預約。餐廳介面跟日文版相似，可以看見簡介及特色、平均消費、菜單及套餐和評價等，貼心的是連評價都翻譯成繁體中文，而且翻譯亦算準確。