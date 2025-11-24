熱門搜尋:
科技
2025-11-24 09:27:02

Tabelog App繁體中文版現已登場　預約日本餐廳教學（內附下載連結）

Tabelog App繁體中文版現在可在iPhone及Android手機上使用。

去日本旅遊必備的App及網站Tabelog（食べログ），之前日文版一向不能在港版手機上使用，不過好消息是全新繁體中文版終於登陸iOS及Android，港人都可以輕鬆使用Tabelog手機App，在日本進行搜尋及預約餐廳了！

Tabelog App繁體中文及英文版在iOS及Android均可使用。 Tabelog App繁體中文版介面簡潔。 Tabelog App可以即時預訂餐廳。

Tabelog使用教學

要使用Tabelog App，只需在App StoreGoogle Play下載即可。App支援繁體中文及英文，介面簡單易明，可在搜尋欄直接輸入餐廳名或關鍵字，甚至可以開啟定位找尋附近的餐廳。不過餐廳名字主要以英文顯示，暫時未支援漢字，因此輸入英文或日文搜尋效果較好。

第一欄有預約最多的餐廳，可以立即看看人氣名店及評分，例如厚切牛舌為招牌菜的牛舌之檸檬都可以預約。餐廳介面跟日文版相似，可以看見簡介及特色、平均消費、菜單及套餐和評價等，貼心的是連評價都翻譯成繁體中文，而且翻譯亦算準確。

Tabelog App繁體中文版的預約介面。 Tabelog App以英文及日文搜尋效果更好。 Tabelog App預約後需輸入個人資料。 Tabelog App需預約費，因此要輸入信用卡資料。 Tabelog App的評價都翻譯成繁體中文。

網上預約餐廳

最重要的功能是可以進行預訂，只需按下網上預訂，只可以看見日期、人數及時間，選擇後再填上姓名、電話號碼、信用卡資料等。留意雖然預約不需會員註冊，但每次均會收取每人440日元的系統使用費，而且不予退還。輸入所有資料後，再次確認即完成。

Tabelog App雖然不及日文版般多資訊，例如百名店、餐廳推介等，不過都可以進行菜系搜尋，亦可以收藏餐廳，已經算是相當不錯。

