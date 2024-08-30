TCL 50 Pro NXTPAPER 5G手機電子書二合一　一鍵切換「未來紙」防眩光護眼

智能電視品牌TCL亦有推出手機及平板電腦，最新推出搭載 「未來紙」（NXTPAPER）護眼顯示技術的TCL 50 Pro NXTPAPER 5G智能手機，可以一鍵變身電子書，方便喜歡閱讀的用家。
電子書紙張質感
TCL 50 Pro NXTPAPER 5G機身採用了玄武岩纖維，一款從月球表面發現的天然材料。環保以外，亦可保持化學穩定性及熱震穩定性。採用6.8” NXTPAPER 120Hz FHD+屏幕，最新的「未來紙」3.0技術，有防眩光和硬件級低藍光護眼技術，在自然光下都有電子書閱讀紙質書籍的視覺感受。
機側設有NXTPAPER專屬鍵，一鍵切換4種觀看模式，包括正常、彩色紙、墨水紙及全新MAX INK，可按需要調節色彩範圍和亮度。全新MAX INK模式下，待機時間長達26天，或一周無間斷閱讀。
1億800萬像素鏡頭
TCL 50 Pro NXTPAPER 5G手機後置3鏡頭，包括1億800萬像素主鏡、800萬像素超廣角及200 萬像素微距鏡頭。設有升級動態捕捉、Horizon Lock保持水平功能、Motion Focus動態焦點自動識別、Best Shot 2.0等多項攝影功能。
搭載MediaTek 天璣6300處理器，5,010mAh電池足夠一整天使用，支援33W快充，可以在30分鐘內充至50%。配置8＋8GB RAM Expansion + 512GB ROM，建議零售價為$2698，將於9月7日正式發售。