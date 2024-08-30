熱門搜尋:
國家隊訪港 居屋2024 開學 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
科技
2024-08-30 17:00:00

TCL 50 Pro NXTPAPER 5G手機電子書二合一　一鍵切換「未來紙」防眩光護眼

分享：
TCL 50 Pro NXTPAPER 5G手機將智能手機及電子書二合為一。

TCL 50 Pro NXTPAPER 5G手機將智能手機及電子書二合為一。

adblk5

智能電視品牌TCL亦有推出手機及平板電腦，最新推出搭載 「未來紙」（NXTPAPER）護眼顯示技術的TCL 50 Pro NXTPAPER 5G智能手機，可以一鍵變身電子書，方便喜歡閱讀的用家。

TCL 50 Pro NXTPAPER 5G香港只有一款炭灰色，售價$2698。 一鍵可將手機變成電子書。 設有護眼技術，晚上或低光場景下可自動調節亮度。

電子書紙張質感

TCL 50 Pro NXTPAPER 5G機身採用了玄武岩纖維，一款從月球表面發現的天然材料。環保以外，亦可保持化學穩定性及熱震穩定性。採用6.8” NXTPAPER 120Hz FHD+屏幕，最新的「未來紙」3.0技術，有防眩光和硬件級低藍光護眼技術，在自然光下都有電子書閱讀紙質書籍的視覺感受。

機側設有NXTPAPER專屬鍵，一鍵切換4種觀看模式，包括正常、彩色紙、墨水紙及全新MAX INK，可按需要調節色彩範圍和亮度。全新MAX INK模式下，待機時間長達26天，或一周無間斷閱讀。

adblk6
TCL 50 Pro NXTPAPER 5G前置3200 萬像素鏡頭可作自拍。 TCL 50 Pro NXTPAPER 5G內置多個攝影濾鏡。 TCL 50 Pro NXTPAPER 5G功能一覽。

1億800萬像素鏡頭

TCL 50 Pro NXTPAPER 5G手機後置3鏡頭，包括1億800萬像素主鏡、800萬像素超廣角及200 萬像素微距鏡頭。設有升級動態捕捉、Horizon Lock保持水平功能、Motion Focus動態焦點自動識別、Best Shot 2.0等多項攝影功能。

搭載MediaTek 天璣6300處理器，5,010mAh電池足夠一整天使用，支援33W快充，可以在30分鐘內充至50%。配置8＋8GB RAM Expansion + 512GB ROM，建議零售價為$2698，將於9月7日正式發售。

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 