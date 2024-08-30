TCL 50 Pro NXTPAPER 5G手機電子書二合一　一鍵切換「未來紙」防眩光護眼

智能電視品牌TCL亦有推出手機及平板電腦，最新推出搭載 「未來紙」（NXTPAPER）護眼顯示技術的TCL 50 Pro NXTPAPER 5G智能手機，可以一鍵變身電子書，方便喜歡閱讀的用家。

電子書紙張質感

TCL 50 Pro NXTPAPER 5G機身採用了玄武岩纖維，一款從月球表面發現的天然材料。環保以外，亦可保持化學穩定性及熱震穩定性。採用6.8” NXTPAPER 120Hz FHD+屏幕，最新的「未來紙」3.0技術，有防眩光和硬件級低藍光護眼技術，在自然光下都有電子書閱讀紙質書籍的視覺感受。

機側設有NXTPAPER專屬鍵，一鍵切換4種觀看模式，包括正常、彩色紙、墨水紙及全新MAX INK，可按需要調節色彩範圍和亮度。全新MAX INK模式下，待機時間長達26天，或一周無間斷閱讀。