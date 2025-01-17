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科技
2025-01-17 04:31:21
日報

Technics 旗艦無線降噪耳機 獨有磁性流體驅動器技術

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Technics EAH-AZ100 無線降噪耳機

Technics EAH-AZ100採用人體工學設計，圓形耳機輕巧貼耳。

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日本音響品牌Technics品牌成立60周年，推出最新旗艦Hi-Fi無線降噪耳機EAH-AZ100，首創「磁性流體驅動器」技術，加上全新設計以及通話環境降噪，外形靚聲俱備。

 

Technics EAH-AZ100 無線降噪耳機

全新貝殼圓形設計，提供黑和銀兩款配色。

Technics EAH-AZ100 無線降噪耳機

全新磁性流體驅動器(右)內注入黑色的磁性油狀液體。

首創磁性流體動圈單元

今代Technics EAH-AZ100貼合度和形狀經過重新設計，由淚滴形狀改良至貝殼圓形，尺寸重量大幅減少，佩戴貼耳舒適不易跌。

透過新開發的微型化「磁性流體驅動器」技術，將一種充滿磁性顆粒的油狀液體，注入驅動器磁鐵和音圈之間的空間，使音圈於驅動振膜時提供最流暢振幅，提升穩定度及大幅降低失真率。試聽過清晰度高，真實細緻，而且低音特別飽滿札實，卻不會過於突兀，音樂及人聲高清而自然，動態和節奏等充滿細節，將聆聽體驗升級。

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Technics EAH-AZ100 無線降噪耳機

耳機上有其中一個咪高峰，可作提高通話品質及降噪功能。

兩大降噪技術

全新「Voice Focus AI」通話功能，結合AI降噪晶片及耳機中3個咪高峰，提高通話品質。背景噪音如街上交通聲、背景風噪或吵鬧人聲等有效隔除，並加強對話者的處理，改善通話音質，清晰無干擾。適應性降噪技術根據周圍環境、背景噪音水平和耳朵形狀，自動調整降噪水平，有效消除中低頻及人聲範圍的噪音。

Technics EAH-AZ100 無線降噪耳機

附送全新設計5款尺寸耳膠，3層設計避免低頻聲音洩漏。

還原極致音質

整合了針對杜比全景聲優化的空間音訊，增強Podcast、電影、音樂和遊戲中語音內容的清晰度，聲音更為環繞立體具臨場感。透過杜比頭部追蹤技術，聲音集中在前方，感受360度沉浸式音訊體驗。

業界最強連接性能

提供三設備多點連接，能同時連接筆電、平板電腦和手機等設備，輕鬆無縫切換，同時兼容Google Fast Pair。支援最新的藍牙標準Bluetooth LE Audio和Auracast廣播音訊、LE Audio - LC3編解碼技術，減低延遲。

耳機充電盒兼容Qi無線充電功能，在降噪功能下可播放約10小時，配合充電盒更長達28小時。當取出時佩戴感應器會啟動，另有一鍵式對話模式、位置追蹤等功能。提供黑和銀兩種顏色選擇，定價$2,380現已有售。

查詢：2313 0666

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