Tesla進駐香港15週年西沙設展　試駕買車送禮、推星鑽黑車色

15週年體驗展覽

自2010年進駐香港以來，Tesla香港從首款Roadster到Model S、Model X、Model 3及Model Y，由2021年開始成為香港最暢銷私家車品牌至今。Tesla的超級充電網絡覆蓋全港多個地點，至今多達超過450個超級充電器及超過1,100個目的地充電器。

為紀念15週年並響應世界地球日，Tesla將於馬鞍山體驗中心舉辦「Tesla 香港 15 週年體驗展覽」，首次同場展出第一代電動跑車Roadster、S3XY全系列電動車及全港唯一的Cybertruck。現場設有互動打卡位及15週年限定精美禮物。

另外Tesla香港推出一系列慶祝活動，即日起至4月28日Earth Week期間，透過推薦連結成功邀請最多親友購買全新Tesla的現有車主，即有機會獲贈「Tesla 20週年紀念車型套裝」乙份。即日起於預約試駕，完成後拍照上載社交媒體並標註指定Hashtag，即可獲贈Tomica Tesla Model 3白色合金模型車。另外在Earth Week期間舉辦特別充電優惠活動，詳情留意Tesla官方IG公布。