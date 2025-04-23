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科技
2025-04-23 14:00:00

Tesla進駐香港15週年西沙設展　試駕買車送禮、推星鑽黑車色

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「Tesla香港15週年體驗展覽」現於西沙GO PARK舉行。

「Tesla香港15週年體驗展覽」現於西沙GO PARK舉行。

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Tesla進駐香港市場15週年，即日起舉辦「Tesla香港15週年體驗展覽」，並推出一系列活動及全新車身顏色選擇慶祝。

Tesla進駐香港15年里程碑。

Tesla進駐香港15年里程碑。

「Tesla香港15週年體驗展覽」展出首款Roadster。 「Tesla香港15週年體驗展覽」可以再見到Cybertruck。 「Tesla香港15週年體驗展覽」體驗全線車款。

15週年體驗展覽

自2010年進駐香港以來，Tesla香港從首款Roadster到Model S、Model X、Model 3及Model Y，由2021年開始成為香港最暢銷私家車品牌至今。Tesla的超級充電網絡覆蓋全港多個地點，至今多達超過450個超級充電器及超過1,100個目的地充電器。

為紀念15週年並響應世界地球日，Tesla將於馬鞍山體驗中心舉辦「Tesla 香港 15 週年體驗展覽」，首次同場展出第一代電動跑車Roadster、S3XY全系列電動車及全港唯一的Cybertruck。現場設有互動打卡位及15週年限定精美禮物。

另外Tesla香港推出一系列慶祝活動，即日起至4月28日Earth Week期間，透過推薦連結成功邀請最多親友購買全新Tesla的現有車主，即有機會獲贈「Tesla 20週年紀念車型套裝」乙份。即日起於預約試駕，完成後拍照上載社交媒體並標註指定Hashtag，即可獲贈Tomica Tesla Model 3白色合金模型車。另外在Earth Week期間舉辦特別充電優惠活動，詳情留意Tesla官方IG公布。

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Tesla全新車身顏色星鑽黑。

Tesla全新車身顏色星鑽黑。

全新車身顏色

Tesla推出全新車身顏色星鑽黑，為Model 3及全新Model Y配色。此顏色以深邃黑調為基底，綴以鑽石般的閃爍塗層，於日光下低調內斂，夜幕中耀眼奪目，相當型格。即日起車主可選配星鑽黑，需另加$9600。

Tesla 15週年體驗展覽
地點：西沙GO PARK地下G21號舖
日期：4月22日至28日
時間：11am - 8pm

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