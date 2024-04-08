Tesla 8月8日揭曉無人駕駛的士　馬斯克否認平價電動車計劃擱置

Tesla行政總裁馬斯克早前於X上宣布，確認將於今年8月8日發布無人駕駛的士（Robotaxi），同時否認已擱置平價電動車計劃。根據Engadget報道，他於路透社報告幾小時後各外公布，該報告聲稱Tesla取消了生產低成本電動車的計劃，同時稱馬斯克的指示是要全力開發以小型電動車作為平台、無人駕駛之機械的士。

Engadget指出，Tesla如何僅使用相機系統運作無人駕駛的士將是一件有趣的事情，幾年前Tesla放棄了像Waymo無人駕駛的士公司廣泛使用的雷達和其他感應器作為駕駛輔助技術。而自動駕駛技術在美國仍存爭議，相信要跟足當地法規亦非易事，亦有外媒指出，揭曉並非代表即將投產，例如旗下的重型貨車Semi於2017年亮相，但直至2022年末才正式交付。

平價電動車開發中

Tesla一直有計劃推出更實惠的電動車Model 2，預計售價將從25,000美元起，並希望可做到每星期產量1萬部。馬斯克在今年1月份表示，他對這款車型將會在2025年下半年推出持有樂觀態度。

馬斯克在X否認路透社的報告，並回應了一句：「路透社又在撒謊（再次）」。雖然他沒有明確指出報告的哪一部分是謊言，可能是指路透社聲稱Tesla放棄了推出平價電動車的計劃。目前Tesla最便宜的車型是Model 3，一換一車價由270,200港元起。

消息來源：Engadget