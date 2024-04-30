Tesla Model 3及Model Y再減價！　最平一換一車價$25.4萬、減幅高達9.4%

適逢Tesla推出全新Model 3 Performance，順便調整Tesla Model 3及Model Y全系列車型價錢，Model 3 RWD價格下調$16,000，最平只需$254,200，調整幅度達9.4%；Model Y Long Range在「一換一」計劃後價格更下調高達$34,400，售價為$402,900，調整幅度為7.9%。

當中前一換一價$344,635的Model 3 Long Range，以及前一換一價$349,150的Model Y RWD減幅最高，達9.4%，其餘兩款Model Y亦有超過7%減幅。入門級Model 3 RWD車價最平，只需$254,200，而Model Y RWD則售$316,200。以上價格為意向價，確實價格以香港海關最後公佈之價錢為準。

Tesla減價｜最新到港的Tesla Model 3 Performance，採用最強配置，今次沒有減價優惠。

最強Model 3 Performance

全新推出的Tesla Model 3 Performance不設減價優惠，內外升級包括全新可調較自動適應減震系統、Model 3有史以來最強大的摩打，0-100 km/h加速只需3.1秒；更配備Performance標誌的通風Sport座椅、碳纖維尾翼和內飾等。一換一計劃後價格為$396,880起，已於Tesla官網接受訂購。

Tesla今年1月將超級充電費用最低收費為HK$1.85/kWh（大約相當於每公里$0.3）。目前香港共設有77個超級充電站，共394個充電器；139個公共目的地充電站，共1,080個充電器。