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科技
2024-03-14 13:04:25

Tesla Model 3後驅版電動車登陸香港 一換一車價27萬全稅豁免

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電動車︱Tesla Model 3 後驅版登陸香港　一換一車價27萬全稅豁免

全新後驅版 Tesla Model 3售價吸引，一換一後只需$270,200。

Tesla Model 3｜電動私家車首次登記稅寬減安排期限延長兩年，但「一換一」總額上限將調整，稅前車價逾50萬港元的電動車將不再享有首次登記稅寬減，中高價電動車款變相加價。各車廠把握最後機會，推出現貨優惠或平價車款吸客。激烈競爭下 Tesla 亦不甘示弱，推出全新後輪驅動版 Model 3 ，以抵價$270,200（「一換一」計劃後）作招徠，將於明日(3月15日)公開預訂。

Tesla Model 3｜車廂外型及內櫳沒有變動，延續簡約科幻感。 Tesla Model 3｜續航距離為513公里，在香港駕駛尚算夠用。 Tesla Model 3｜充電15分鐘即可補充最高282公里的續航距離。 Tesla Model 3｜標配18吋 Photon 版車軨，這部展示車則為19吋 Nova 版車軨。

Tesla Model 3｜513公里續航距離

後驅版Model 3外型及車身尺寸跟早前推出的長續航全輪驅動版本一樣，馬力稍低，0-100公里加速為6.1秒，比 Long Range 版慢1.7秒，最高時速同樣為201 km/h。續航力亦有不同，後驅版為513公里，Long Range 版則有629公里。

Tesla Model 3｜後座娛樂系統內置遊戲及Netflix等應用程式。 Tesla Model 3｜車內共有9個喇叭和單擴音器，比Long Range版稍遜。

Tesla Model 3｜原有配置音響降呢

車內配置大致相同，升級版保留新設計及懸掛系統等，後座同樣有新增的8吋顯示器連娛樂系統，內置遊戲及 Netflix、YouTube 及 Disney+ 等視訊串流服務。唯一分別是音響方面只有9個喇叭和單擴音器，與 Long Range 版配備15個喇叭和雙重低音喇叭及雙擴音器打了折扣。

Tesla Model 3｜Model 3 Long Range版車價於3月15日調整為$344,635。

Tesla Model 3｜Model 3 Long Range版車價於3月15日調整為$344,635。

Tesla Model 3｜27萬抵玩車價

全新 Model 3 一換一價為$270,200，可獲全稅豁免；Long Range 版本車價雖有略減，不過在新稅制下仍比之前貴了萬多元，售$344,635。新價格將於2024年3月15日生效並開放網上訂購，預計交付時間為今年第二季。

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