Tesla Model 3後驅版電動車登陸香港 一換一車價27萬全稅豁免

全新後驅版 Tesla Model 3售價吸引，一換一後只需$270,200。

Tesla Model 3｜電動私家車首次登記稅寬減安排期限延長兩年，但「一換一」總額上限將調整，稅前車價逾50萬港元的電動車將不再享有首次登記稅寬減，中高價電動車款變相加價。各車廠把握最後機會，推出現貨優惠或平價車款吸客。激烈競爭下 Tesla 亦不甘示弱，推出全新後輪驅動版 Model 3 ，以抵價$270,200（「一換一」計劃後）作招徠，將於明日(3月15日)公開預訂。

Tesla Model 3｜513公里續航距離 後驅版Model 3外型及車身尺寸跟早前推出的長續航全輪驅動版本一樣，馬力稍低，0-100公里加速為6.1秒，比 Long Range 版慢1.7秒，最高時速同樣為201 km/h。續航力亦有不同，後驅版為513公里，Long Range 版則有629公里。

Tesla Model 3｜原有配置音響降呢 車內配置大致相同，升級版保留新設計及懸掛系統等，後座同樣有新增的8吋顯示器連娛樂系統，內置遊戲及 Netflix、YouTube 及 Disney+ 等視訊串流服務。唯一分別是音響方面只有9個喇叭和單擴音器，與 Long Range 版配備15個喇叭和雙重低音喇叭及雙擴音器打了折扣。

Tesla Model 3｜Model 3 Long Range版車價於3月15日調整為$344,635。