Tesla Model Q或於明年登場　首款平價電動車有望低於3萬美元

德意志銀行在與Tesla投資者關係主管會面後發布的一份報告稱，Tesla將於明年初推出一款價格低於3萬美元的汽車，分析師將其稱為「Model Q」，這個名稱是非官方的，亦有傳言指這個項目名為Redwood。德意志銀行聲稱，在聯邦稅收抵免實施後，Tesla計劃以低於30000美元的價格出售，意味著它的價格將低於37500美元，與內地的BYD DOLPHIN及Volkswagen的ID.3對撼。

根據InsideEVs報道，Tesla官方尚未證實這項消息，但這些資訊聲稱直接來自Tesla IR主管Travis Axelrod。新車款將建立在公司現有的產品生產線上，使公司免於建立新工廠的困難和成本高昂的過程。Tesla向德意志銀行預計，明年新車型的銷量將增加20至30%，但隨著該公司斥巨資推出新車型，利潤可能會下降，德意志銀行也表示，Tesla也計劃在中國推出長軸距三排Model Y。

傳聞更輕更簡約

有關Model Q現時沒有更多細節，但馬斯克多次暗示Tesla現有產品將推出更實惠的版本。他建議公司可以削減現有產品的成本，鑑於Model 3和Model Y的內部結構已經如此精簡，目前還不清楚會削減哪些內容。

建議中的Model Q可使用更便宜或更小的電池、功率較小的電機，或更便宜的內裝，車身可能更小並提供更少座位，更少的零件也可以降低生產成本，甚至還可以取消「全自動駕駛」硬件，但相信不會發生。網上有傳聞指出車身短過4米，只有1.4噸重，比Model 3 更短15%及輕30%，配備53 kWh及75 kWh電池，預計續航里程約500公里。

消息來源：InsideEVs