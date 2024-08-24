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科技
2024-08-24 13:28:39

Tesla Optimus機械人首度來港展出　同場有Cybertruck、 Model 3及Model Y最新色系

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Tesla於今日起舉辦「遇見未來 Meet The Future」限定體驗活動，首度展出Optimus機器人。

Tesla於今日起舉辦「遇見未來 Meet The Future」限定體驗活動，首度展出Optimus機器人。

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Tesla粉絲留意，Tesla於今日起於圓方舉辦「遇見未來 Meet The Future」限定體驗活動，帶來香港首度展出的Optimus機器人，以及充滿未來感設計的Cybertruck，不妨到場近距離欣賞。

Tesla遇見未來Meet The Future活動於圓方舉行，免費入場。 Tesla Optimus（Tesla Bot）首次來港展出，可惜不會郁動。 影片中可見Optimus的手部相當靈活。 Optimus的手臂及關節很精細。 Optimus腰部的銅牌寫上Don’t Mess With Tesla，相當有馬斯克風格。

Optimus首次登場

Tesla Optimus又稱Tesla Bot，是由Tesla開發的一個人形機械人，採用與Tesla車輛相同的人工智能技術，能夠安全且高效地在各種環境中活動，包括使用人類工具、搬運物品並在工廠中工作。

今次來港展出為第一代Optimus Gen 1，Optimus身高172.7厘米、重56.7公斤，可惜的是此Optimus不能活動，未能展示像真的人類動作，但都可以隔著玻璃看到其精細的關節位，以及腰部的小彩蛋。

馬斯克早前曾表示量產價格約2萬美元，預計於2025年生產，期望未來每個人家裡都會有一部。他更在上月發表了第三代Optimus Gen 3，功能更進一步，甚至可以說話。

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Cybertruck首次進駐商場內展示。 活動由即日起至9月1日在圓方舉行。

Cybertruck再度現身

同場有首度進駐商場的電動卡車Cybertruck，可以觀賞其充滿科幻感的造型。另外還有Model 3及Model Y的最新Quicksilver閃電銀色，此顏色能更突出車身的流線造型，並根據觀看角度和光線而變化，公眾可於網站https://bit.ly/TeslaMeetTheFuture預約試駕。

Tesla遇見未來Meet The Future
地點：尖沙咀西九龍柯士甸道西1號圓方金區1樓
日期：即日起至9月1日
時間：11am-8pm

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