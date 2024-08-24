Tesla Optimus機械人首度來港展出　同場有Cybertruck、 Model 3及Model Y最新色系

Tesla粉絲留意，Tesla於今日起於圓方舉辦「遇見未來 Meet The Future」限定體驗活動，帶來香港首度展出的Optimus機器人，以及充滿未來感設計的Cybertruck，不妨到場近距離欣賞。

Optimus首次登場

Tesla Optimus又稱Tesla Bot，是由Tesla開發的一個人形機械人，採用與Tesla車輛相同的人工智能技術，能夠安全且高效地在各種環境中活動，包括使用人類工具、搬運物品並在工廠中工作。

今次來港展出為第一代Optimus Gen 1，Optimus身高172.7厘米、重56.7公斤，可惜的是此Optimus不能活動，未能展示像真的人類動作，但都可以隔著玻璃看到其精細的關節位，以及腰部的小彩蛋。

馬斯克早前曾表示量產價格約2萬美元，預計於2025年生產，期望未來每個人家裡都會有一部。他更在上月發表了第三代Optimus Gen 3，功能更進一步，甚至可以說話。