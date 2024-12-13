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科技
2024-12-13 12:09:53

TGA 2024｜《宇宙機器人》奪年度最佳遊戲　《巫師4》《艾爾登法環》新作曝光

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TGA遊戲大獎2024（The Game Awards）在12月12日舉行。

TGA遊戲大獎2024（The Game Awards）在12月12日舉行。

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年度遊戲盛事TGA遊戲大獎2024（The Game Awards）於12月12日在美國舉行，為全年遊戲界發出成績表，以及有大量全新遊戲首次發布。

TGA 2024｜《宇宙機器人》（ASTRO BOT）橫掃年度最佳遊戲及多個獎項。

TGA 2024｜《宇宙機器人》（ASTRO BOT）橫掃年度最佳遊戲及多個獎項。

《宇宙機器人》成大贏家

得獎名單方面，年度最佳遊戲（Game of the Year，GOTY）為PS5的《宇宙機器人》（ASTRO BOT），同時亦有最佳遊戲指導及最佳動作／冒險遊戲、最佳家庭遊戲獎項。遊戲勾起資深機迷的兒時回憶，可玩性高而且老少咸宜，實至名歸。另一款黑馬遊戲《黑神話：悟空》亦獲得最佳動作遊戲，這款國產遊戲一鳴驚人，得獎亦不意外。

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TGA 2024｜《艾爾登法環 黑夜君臨》將於明年推出。 TGA 2024｜《PROJECT CENTURY》很有《人中之龍》的影子。

多款大作首次亮相

頒獎典禮上有不少新作發布，當中不乏重磅遊戲，令機迷們相當期待！最矚目之一有《巫師 3：狂獵》後繼之作《巫師4》的預告片，由傑洛特養女希里擔任今集主角，畫面真實細緻充滿電影感。另外《艾爾登法環》系列的《艾爾登法環 黑夜君臨》（Elden Ring Nightreign），亦預定於2025在各平台登場。

還有人中之龍工作室最新開發的《PROJECT CENTURY》及《VR 快打》系列《New VIRTUA FIGHTER》、CAPCOM經典遊戲推出全新作《鬼武者 Way of The Sword》、《邊緣禁地4》、《雙人成行》續集及《鳴潮》PS5版等，亦全數在頒獎典禮中亮相。

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