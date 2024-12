TGA 2024｜《宇宙機器人》奪年度最佳遊戲　《巫師4》《艾爾登法環》新作曝光

得獎名單方面,年度最佳遊戲(Game of the Year,GOTY)為PS5的《宇宙機器人》(ASTRO BOT),同時亦有最佳遊戲指導及最佳動作/冒險遊戲、最佳家庭遊戲獎項。遊戲勾起資深機迷的兒時回憶,可玩性高而且老少咸宜,實至名歸。另一款黑馬遊戲《黑神話:悟空》亦獲得最佳動作遊戲,這款國產遊戲一鳴驚人,得獎亦不意外。

多款大作首次亮相

頒獎典禮上有不少新作發布,當中不乏重磅遊戲,令機迷們相當期待!最矚目之一有《巫師 3:狂獵》後繼之作《巫師4》的預告片,由傑洛特養女希里擔任今集主角,畫面真實細緻充滿電影感。另外《艾爾登法環》系列的《艾爾登法環 黑夜君臨》(Elden Ring Nightreign),亦預定於2025在各平台登場。

還有人中之龍工作室最新開發的《PROJECT CENTURY》及《VR 快打》系列《New VIRTUA FIGHTER》、CAPCOM經典遊戲推出全新作《鬼武者 Way of The Sword》、《邊緣禁地4》、《雙人成行》續集及《鳴潮》PS5版等,亦全數在頒獎典禮中亮相。