TGA 2024｜《宇宙機器人》奪年度最佳遊戲　《巫師4》《艾爾登法環》新作曝光

得獎名單方面，年度最佳遊戲（Game of the Year，GOTY）為PS5的《宇宙機器人》（ASTRO BOT），同時亦有最佳遊戲指導及最佳動作／冒險遊戲、最佳家庭遊戲獎項。遊戲勾起資深機迷的兒時回憶，可玩性高而且老少咸宜，實至名歸。另一款黑馬遊戲《黑神話：悟空》亦獲得最佳動作遊戲，這款國產遊戲一鳴驚人，得獎亦不意外。

多款大作首次亮相

頒獎典禮上有不少新作發布，當中不乏重磅遊戲，令機迷們相當期待！最矚目之一有《巫師 3：狂獵》後繼之作《巫師4》的預告片，由傑洛特養女希里擔任今集主角，畫面真實細緻充滿電影感。另外《艾爾登法環》系列的《艾爾登法環 黑夜君臨》（Elden Ring Nightreign），亦預定於2025在各平台登場。

還有人中之龍工作室最新開發的《PROJECT CENTURY》及《VR 快打》系列《New VIRTUA FIGHTER》、CAPCOM經典遊戲推出全新作《鬼武者 Way of The Sword》、《邊緣禁地4》、《雙人成行》續集及《鳴潮》PS5版等，亦全數在頒獎典禮中亮相。