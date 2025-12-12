TGA 2025遊戲大獎名單公布　《光與影：33號遠征隊》橫掃9項大獎

其他大作全軍覆沒

今年才上市的Switch 2，都有兩個遊戲得獎，當中包括《瑪利歐賽車世界》獲最佳運動及賽車遊戲、《咚奇剛 蕉力全開》獲最佳家庭遊戲。不少大作如《死亡擱淺2：冥灘之上》、《羊蹄山戰鬼》、《空洞騎士：絲之歌》、《黑帝斯II》等雖然獲得不少提名，但卻未有太多得獎，相當令人意外，最受期待遊戲則為一定是延期再延期的《GTA 6》。