科技
2025-12-12 13:01:07

TGA 2025遊戲大獎名單公布　《光與影：33號遠征隊》橫掃9項大獎

分享：
TGA 2025年度遊戲大獎今日揭曉得獎名單。

The Game Awards 2025剛剛揭曉年度遊戲名單，《光與影：33號遠征隊》獲得年度最佳遊戲，更包辦最佳遊戲指導、最佳敘事、最佳美術、最佳音樂、最佳演出、最佳獨立遊戲、最佳新作、最佳角色扮演遊戲等9個獎項，相當強勁。

《瑪利歐賽車世界》為最佳賽車遊戲。

其他大作全軍覆沒

今年才上市的Switch 2，都有兩個遊戲得獎，當中包括《瑪利歐賽車世界》獲最佳運動及賽車遊戲、《咚奇剛 蕉力全開》獲最佳家庭遊戲。不少大作如《死亡擱淺2：冥灘之上》、《羊蹄山戰鬼》、《空洞騎士：絲之歌》、《黑帝斯II》等雖然獲得不少提名，但卻未有太多得獎，相當令人意外，最受期待遊戲則為一定是延期再延期的《GTA 6》。

《光與影：33號遠征隊》為今年TGA 2025大贏家。

TGA 2025得獎名單

年度最佳遊戲
光與影：33號遠征隊

最佳獨立遊戲
光與影：33號遠征隊

最佳初登場獨立遊戲
光與影：33號遠征隊

最佳動作遊戲
黑帝斯 II

最佳動作冒險遊戲
空洞騎士：絲綢之歌

最佳角色扮演遊戲
光與影：33號遠征隊

最佳格鬥遊戲
餓狼傳説City of the Wolves

最佳家庭遊戲
咚奇剛 蕉力全開

最佳模擬 / 策略遊戲
FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles

最佳運動 / 賽車遊戲
瑪利歐賽車世界

最佳多人遊戲
ARC Raiders

最佳VR / AR遊戲
The Midnight Walk

最期待遊戲
GTA6

最佳電競遊戲
Counter-Strike 2

最佳手機遊戲
賽馬娘

最佳遊戲指導
光與影：33號遠征隊

最佳敘事
光與影：33號遠征隊

最佳美術
光與影：33號遠征隊

最佳音樂
光與影：33號遠征隊

最佳音效設計
戰地風雲6

創新無障礙設定
DOOM: The Dark Ages

最佳影視改編
最後生還者 第二季

最佳演出
Jennifer English（光與影：33號遠征隊）

玩家之聲
鳴潮

最具影響力
午夜之南

最佳持續營運遊戲
無人之境

最佳社群支持
柏德之門3

最佳電競選手
Chovy

最佳電競隊伍
Team Vitality- Counter Strike 2

年度內容創作者
MoistCr1TiKaL
 

