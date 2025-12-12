TGA 2025遊戲大獎名單公布　《光與影：33號遠征隊》橫掃9項大獎

The Game Awards 2025剛剛揭曉年度遊戲名單，《光與影：33號遠征隊》獲得年度最佳遊戲，更包辦最佳遊戲指導、最佳敘事、最佳美術、最佳音樂、最佳演出、最佳獨立遊戲、最佳新作、最佳角色扮演遊戲等9個獎項，相當強勁。
其他大作全軍覆沒
今年才上市的Switch 2，都有兩個遊戲得獎，當中包括《瑪利歐賽車世界》獲最佳運動及賽車遊戲、《咚奇剛 蕉力全開》獲最佳家庭遊戲。不少大作如《死亡擱淺2：冥灘之上》、《羊蹄山戰鬼》、《空洞騎士：絲之歌》、《黑帝斯II》等雖然獲得不少提名，但卻未有太多得獎，相當令人意外，最受期待遊戲則為一定是延期再延期的《GTA 6》。
TGA 2025得獎名單
年度最佳遊戲
光與影：33號遠征隊
最佳獨立遊戲
光與影：33號遠征隊
最佳初登場獨立遊戲
光與影：33號遠征隊
最佳動作遊戲
黑帝斯 II
最佳動作冒險遊戲
空洞騎士：絲綢之歌
最佳角色扮演遊戲
光與影：33號遠征隊
最佳格鬥遊戲
餓狼傳説City of the Wolves
最佳家庭遊戲
咚奇剛 蕉力全開
最佳模擬 / 策略遊戲
FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles
最佳運動 / 賽車遊戲
瑪利歐賽車世界
最佳多人遊戲
ARC Raiders
最佳VR / AR遊戲
The Midnight Walk
最期待遊戲
GTA6
最佳電競遊戲
Counter-Strike 2
最佳手機遊戲
賽馬娘
最佳遊戲指導
光與影：33號遠征隊
最佳敘事
光與影：33號遠征隊
最佳美術
光與影：33號遠征隊
最佳音樂
光與影：33號遠征隊
最佳音效設計
戰地風雲6
創新無障礙設定
DOOM: The Dark Ages
最佳影視改編
最後生還者 第二季
最佳演出
Jennifer English（光與影：33號遠征隊）
玩家之聲
鳴潮
最具影響力
午夜之南
最佳持續營運遊戲
無人之境
最佳社群支持
柏德之門3
最佳電競選手
Chovy
最佳電競隊伍
Team Vitality- Counter Strike 2
年度內容創作者
MoistCr1TiKaL