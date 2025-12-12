TGA 2025｜PS5未來新遊戲消息　盜墓者羅拉將重製及推出新作（有片）

TGA 2025除了公布年度得獎遊戲名單以外，更有新遊戲及消息發布。PS5上最吸引的絕對是經典動作遊戲《盜墓者羅拉》，宣有將推出兩款新遊戲，與羅拉一起踏上冒險之旅。全新遊戲《Tomb Raider: Catalyst》將於2027年才上架，而為慶祝推出30年、羅拉首次冒險《Tomb Raider: Legacy of Atlantis》重製版則於2026年推出。

PS5明年新作預告 Bad Robot Games的JJ Abrams及Mike Booth首次公開以原創的科幻宇宙為背景的4人合作射擊遊戲《4:LOOP》，由負責《Left 4 Dead》的遊戲製作人打造，將在PS5及PC推出。另一款《七大罪：Origin》即將於2026年1月28日推出，為免費遊玩開放世界角色扮演遊戲。

由Housemarque開發《SAROS》將於2026年4月30日推出，故事講述了一個發生在Carcosa星球上的神秘外星殖民地，在不祥日食下失落的悲慘故事。玩家將扮演強大的執法者Arjun Devraj，他將不惜一切代價找到他要找的人。今日開始可於PS Store預購數位版，普通版售價為$568、豪華版售價則為$628。實體版預購將由12月19日開始。