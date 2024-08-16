Threads新功能｜脆友及網編福音！　新增洞察報告、多項草稿及排定帖文

Threads推出一年就踏入2億用戶里程碑，Meta行政總裁朱克伯格計劃使用人數推至高達10億，香港都有不少年青人熱愛玩「脆」，亦成為了各大品牌、名人及KOL的熱門宣傳平台。 官方宣布推出多項新功能，主要針對內容創作者及企業使用，當中包括洞察報告（Insights）、多項草稿（Multiple Drafts）及排定發布（Scheduling），令內容規劃及與粉絲聯繫更加容易。新功能率先在網頁版上推出，洞察報告及草稿已準備推出，排定發布即將進行測試。

Threads新功能｜洞察功能了解受眾 Threads正在引入洞察功能，以幫助用戶更了解追隨者，並通過一系列有關內容的指標來衡量帖文表現，包括觀看次數、回覆、轉發和引用。用戶還可以查看追隨者數量隨時間的變化以及追隨者的人口統計信息，包括年齡、性別和地理位置。這些指標可以幫助創作者和企業找出最受受眾喜愛的內容，並相應地調整未來的帖文。



Threads新功能｜儲存100個草稿 另一個新的多項草稿功能，允許用戶在與追隨者分享之前編寫並保存Threads帖子的多個草稿。目前最多可以保存100個最佳點子，並在準備好時發布。 Threads新功能｜排程功能規劃內容 內容規劃有助於創作者和企業保持一致的在線存在，最新排程功能將有助於安排發文，創建Threads帖文並安排在稍後的日期和時間發布，更可以提前多天安排多個帖文。

增加工具套件 不到一年前，Meta推出了網頁版threads.net，使用戶更容易在任何地方以任何方式使用Threads，並在5月份推出了全新Web體驗，讓人們可以將搜索、個人資料、標籤或活動列固定到主視圖中，甚至可以實時自動更新。6月推出的Threads API可以讓用户，尤其是創作者和企業，以更大規模地管理Threads，並使用第三方應用程序與社區共享內容。