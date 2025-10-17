TicNote智能錄音卡 AI深度研究實用快而準

雖然現時手機都有基本的錄音機及轉錄功能，這款由出門問問打造的TicNote智能錄音卡，只有3mm厚、重量僅29g的超薄錄音設備，隨時隨地處理會議記錄、學習筆記、內容創作等，更融入強大AI功能進行分析及研究，實用度更高。 纖巧的TicNote智能錄音卡，可利用磁吸錄音卡套，輕鬆吸附於機背，不佔口袋空間隨時使用。操作簡單，先下載專用App進行配對，選擇「揚聲器」及「聽筒」錄音模式，分別在開放式空間或通話中記錄，長按即開始錄音。機身更設有迷你LED顯示模式及電量等，確保錄音順利進行。

錄音質素清晰 試用轉錄一場產品發布會，長約90分鐘的錄音，透過3顆MEMS咪高峰，AI降噪技術有效過濾環境噪音，人聲集中，聽起來清晰無現場雜音。搭載470mAh電池可連續25小時錄音，只有個半小時的錄音當然沒有難度。即使沒有Wi-Fi連接，直接使用內置64GB eMMC高速儲存，可保存超過430小時錄音內容，不怕容量不足。 錄音後可直接在App中查看，支援120+種語種及方言即時翻譯，自動偵測是普通話，一按瞬間轉換成繁體中文。除了還原完整的錄音，更即時生成出一份如會議報告的總結，看到清晰的分段及主題，甚至產生核心問答、洞察等，數秒之間已可處理要求，性能相當強大。

Shadow AI可將錄音轉化成思維導圖。

強大AI深度研究 最大賣點是利用「Shadow AI」人工智能系統各種功能，例如在總結中直接與Shadow AI進行聊天，在內容之中找出重點；思維導圖則將一整篇文章綜合成一個圖表，令思路及資訊更加清晰展現。 另一個頓悟時刻的特殊功能，在報告之中生成有趣的啟發，例如在發布會中，頓悟出這品牌透過設計美學、影像突破及生態互聯等，為未來增值的競賽利器及塑造競爭力，可見就像人腦一樣帶來特別的想法。 深度思考及研究可將錄音化成一個擁有更多資料的報告，Shadow AI會加入一些額外的網上資訊，令其更專業可靠。使用AI功能最怕是出現錯誤的資訊，Shadow AI整合Gemini 2.5 / ChatGPT-5 / ChatGPT-4.1 / Grok-3等多個全球領先大語言模型，文句通順而且資訊準確，不會亂作一通。更有智能斷句與自動排版，轉錄內容亦可全文搜索，快速校對細節，整理更高效率無遺漏。 TicNote智能錄音卡售價$1,288，可免費享每月語音轉文字共600分鐘；另有月費$98及$228更高用量選擇。 查詢：2115 0908