TikTok傳周日起禁用　美國用戶轉用小紅書成排名首位App

距離TikTok在美國被禁止僅剩幾天，該應用程式的用戶正在將一些以前鮮為人知的應用程式推到App Store和Google Play的首位，迄今為止受益最大的應用程式似乎是小紅書。

小紅書上亦多了不少外國人的影片。

該應用程式的設定與TikTok非常相似，能夠根據興趣垂直滾動短視訊來源。大部分介面都是中文的，因此外國人使用應該會有點困難，儘管TikTok上有一些有用的影片解釋瞭如何將應用程式的語言更改為英文。

根據Engadget報道，這款類似TikTok的短影片應用程式目前是iOS App Store中排名第一的應用，在Google Play排名第34位。隨著許多TikTok創作者開始發布他們嘗試這款中國應用程式的經歷，小紅書越來越受歡迎。在小紅書上，一些創作者分享了歡迎「TikTok難民」加入該服務的影片。

其他社交媒體App

小紅書並不是唯一一款由TikTok用戶推舉的App，另一款TikTok的應用程式Lemon8也在Apple和Google商店中上榜，分別位居第二和第一，不過Lemon8都有可能會面臨與TikTok相同命運。

另一款名為Flip的影片App自稱是「社交與購物的結合體」，來自洛杉磯的Humans, Inc.，具有短片影片和應用程式介面。目前它在Google Play排名第14位，在App Store中排名第四，據Crunchbase稱，該公司去年的估值超過10億美元。

另一個似乎受益於即將到來的TikTok禁令的應用程式是「ReelShort」，名字聽起來像是對Instagram的Reels和YouTube Shorts的模仿，但卻不太像TikTok的翻版，而更像是一個串流媒體平台。App內包含較長電影的小片段，標題奇特，現時在App Store中排名第七，在 Google Play中排名第二。

雖然這些應用程式不太可能長期流行，但如此多相對不知名的應用程式如此迅速地登上應用程式商店的榜首，這一事實再次表明TikTok的用戶和創作者的影響力有多大，同時也證明僅禁止TikTok並不能遏制中國科技公司在美國的影響力。

消息來源：Engadget