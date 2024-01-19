Tobot Solution托寶智能方案設立Robotics Nexus 創科企業齊聚 交流AI應用新趨勢

餐廳

提升服務效率：配送機械人每次能夠配送多份餐飲食品及餐具，安全穩定，提高送餐效率。

工作更輕鬆：自動執行送餐及收拾大量餐具，減免員工負擔。

保持清潔：清潔機械人可定期清理餐廳，確保整潔的用餐環境。



商場市集

提升招待質素：機械人可代替前線員工提供商品信息及引領顧客，讓前線員工可更專心款待顧客。

快捷清潔：可按商場日間人流安排簡單清理，夜間自動進行仔細清洗打磨，讓購物環境保持光潔如新。

安全巡邏：日夜每間斷巡視商場，加強安全監控，提高顧客安全感。



商廈辦公大樓

文件遞送：機械人能夠承搭升降機快速遞送文件，提高辦公效率。

辦公室清潔：可定時自動於非辦工時間進行清潔，確保工作環境整潔。



酒店

客房服務：機械人全自動承搭升降機提供客房服務，如提供餐飲及房間用品，提升住客私隱。

大堂導賞：在大堂區域提供導賞服務，介紹酒店設施。

室內清潔：清理酒店公共區域，保持整潔。



醫院及療養中心

醫療用品運輸：自動送達醫療用品，減少人手接觸同時亦大幅減少醫療人員負擔。

室內消毒清潔：自動定時定點消毒清潔，保持高度潔淨的醫療環境。

探訪巡視：機械人可以巡視病房，醫護人員可視像對話提供基本協助，更可以讓患者親友進行視像探訪。



展覽會

導賞助手：機械人可以為參觀者導賞，介紹展位及展品信息。

會場清理：每場結束後自動打掃展區，減省人手需求。



體育文化表演場所

精準分工：大面積場地最適合由機械人自動精準分區打掃清理，一機同步進行多功能清潔，效率高度提升。

慳電慳水：機械人使用水循環系統精確用水，減少污水排放；清潔過程毋須場地燈光及冷氣，大大節省用電。

安全巡邏：清潔同時可巡邏場館，加強安全監控。



學校及教育中心

教室清潔：機械人可用於教室清潔，確保教育環境整潔。

學習助手：運送大量書本教材，於圖書館為學生尋找書藉，生趣互動提升學習興趣！

學習科技應用：轉換互動學習模式，由學生編寫程式控制機械人，培養學生編創智能科技應用。



倉庫

定期清理：機械人可定期清掃倉庫內部，確保整潔，並同步進行巡邏。

租戶服務：在倉內隨時候命，租客可隨時處理倉位及租務，非常適合迷你倉 24 小時營運模式。



住宅會所

會所清理：機械人可於會所的定期清理，包括地毯吸塵，地板拋光打磨。

智能招待：招待住客，例如送上餐飲、書藉或娛樂設備。



鐵路及機場大堂

行李搬運：機械人能夠協助旅客搬運行李，提高客運效率。

安全監控：巡視大堂區域，加強安全監控。

資訊導引：為旅客提供站內導引服務，提供即時信息。

