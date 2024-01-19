Tobot Solution托寶智能方案設立Robotics Nexus 創科企業齊聚 交流AI應用新趨勢

近年零售、酒店、餐飲、醫療、教育等業界，均已開始普及採用機械人，以簡化營運並為服務增值。本地創科企業Tobot Solution(托寶智能方案)，專門為客戶提供機械人應用的顧問諮詢及客製化方案，早前企業位於荔枝角的全新AI智能展示空間Robotics Nexus正式開幕，標誌著以「Robotics Nexus機器人聯盟」匯聚本地多家創科企業，當日更有環節讓他們分享交流AI科技新趨勢及各行業的AI應用產品。
Robotics Nexus及Tobot Solutions行政總裁王嘉敏Jazzy，於「Robotics Nexus機器人聯盟」的開幕儀式中提到，「我們看到機械人在衛生、零售、餐飲、醫療、配送、安防等領域上的應用，為人類帶來了更高效、更安全、更創新的工作方式，亦為環保、節能、減碳方面帶來更多貢獻！期望Robotics Nexus之創立，可幫助Tobot Solutions更進一步地為香港帶來更具效益、更具創意的智慧生活。」她續指AI機械人的功能十分多元化，任何行業只要有需求，就可以利用機械人協助人類工作，因此Tobot Solution未來發展方向並不受任何行業所限制。例如：
- 餐廳
提升服務效率：配送機械人每次能夠配送多份餐飲食品及餐具，安全穩定，提高送餐效率。
工作更輕鬆：自動執行送餐及收拾大量餐具，減免員工負擔。
保持清潔：清潔機械人可定期清理餐廳，確保整潔的用餐環境。
- 商場市集
提升招待質素：機械人可代替前線員工提供商品信息及引領顧客，讓前線員工可更專心款待顧客。
快捷清潔：可按商場日間人流安排簡單清理，夜間自動進行仔細清洗打磨，讓購物環境保持光潔如新。
安全巡邏：日夜每間斷巡視商場，加強安全監控，提高顧客安全感。
- 商廈辦公大樓
文件遞送：機械人能夠承搭升降機快速遞送文件，提高辦公效率。
辦公室清潔：可定時自動於非辦工時間進行清潔，確保工作環境整潔。
- 酒店
客房服務：機械人全自動承搭升降機提供客房服務，如提供餐飲及房間用品，提升住客私隱。
大堂導賞：在大堂區域提供導賞服務，介紹酒店設施。
室內清潔：清理酒店公共區域，保持整潔。
- 醫院及療養中心
醫療用品運輸：自動送達醫療用品，減少人手接觸同時亦大幅減少醫療人員負擔。
室內消毒清潔：自動定時定點消毒清潔，保持高度潔淨的醫療環境。
探訪巡視：機械人可以巡視病房，醫護人員可視像對話提供基本協助，更可以讓患者親友進行視像探訪。
- 展覽會
導賞助手：機械人可以為參觀者導賞，介紹展位及展品信息。
會場清理：每場結束後自動打掃展區，減省人手需求。
- 體育文化表演場所
精準分工：大面積場地最適合由機械人自動精準分區打掃清理，一機同步進行多功能清潔，效率高度提升。
慳電慳水：機械人使用水循環系統精確用水，減少污水排放；清潔過程毋須場地燈光及冷氣，大大節省用電。
安全巡邏：清潔同時可巡邏場館，加強安全監控。
- 學校及教育中心
教室清潔：機械人可用於教室清潔，確保教育環境整潔。
學習助手：運送大量書本教材，於圖書館為學生尋找書藉，生趣互動提升學習興趣！
學習科技應用：轉換互動學習模式，由學生編寫程式控制機械人，培養學生編創智能科技應用。
- 倉庫
定期清理：機械人可定期清掃倉庫內部，確保整潔，並同步進行巡邏。
租戶服務：在倉內隨時候命，租客可隨時處理倉位及租務，非常適合迷你倉24小時營運模式。
- 住宅會所
會所清理：機械人可於會所的定期清理，包括地毯吸塵，地板拋光打磨。
智能招待：招待住客，例如送上餐飲、書藉或娛樂設備。
- 鐵路及機場大堂
行李搬運：機械人能夠協助旅客搬運行李，提高客運效率。
安全監控：巡視大堂區域，加強安全監控。
資訊導引：為旅客提供站內導引服務，提供即時信息。
- 戶外公共娛樂空間
環境清理：機械人可用於戶外區域的清理，保持整潔。
安全巡邏：全天候巡視室內外空間，提高安全監控。