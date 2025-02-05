Toyota GR Corolla進化版強勢登場 性能提升8速自排首度加入

延續既有的1.6L直列三缸渦輪增壓引擎，進化版 GR Corolla 維持304PS的最大馬力及400Nm的峰值扭力，並搭載 GR-FOUR 四輪驅動系統，確保強勁動力有效傳遞至四輪。全新開發的8速 GR-DAT (GAZOO Racing Direct Automatic Transmission) 自動變速箱與 GR Yaris 進化版採用相同技術，不僅提供更順暢的換檔體驗，也經過賽車級調校，提升加速表現。

Toyota GR Corolla 進化版強勢登場，預計3月3日在日本正式發售。新車以單一「RZ」車型推出，提供6速棍波和全新8速AT兩種變速箱選擇，售價分別為568萬日圓（約28.9萬港元）和598萬日圓（約30.4萬港元）。

汲取參與 Super Taikyu 超級耐久系列賽等賽事的經驗，Toyota GAZOO Racing (TGR) 針對進化版 GR Corolla 的高速彎道轉向性能、加速表現和冷卻系統進行了優化。強化軚芯螺絲提升直線加速穩定性，強化底擔螺絲改善轉向反應，頭尾避震機加入回彈彈弓提升彎道穩定性，縮小尾防傾桿直徑並改配疏密圈彈弓，進一步提升操控表現。升級讓駕駛者能感受到更精準、更銳利的操控。此外，Toyota 的「Master Driver」豐田章男 (Morizo) 也參與了開發過程，確保進化版 GR Corolla 達到最佳駕駛體驗。

賽道模式 儀表板切換至專屬顯示

日本市場專屬的進化版 GR Corolla 更提供 SPORT Package 選配套件，包含專屬半桶型賽車座椅和更具運動感的內裝設計。此外，更加入了賽道模式 (Circuit Mode)，在指定賽道或場地，透過 GPS 定位和專屬 App 啟用 Anti-Lag 系統 (防遲滯系統) 並提高車輛極速限制，讓駕駛者得以完全釋放 GR Corolla 的性能潛力。賽道模式下，儀表板會切換至專屬顯示，提供直覺化的換檔建議和引擎轉速提示。