Ulefone Armor Mini 20T Pro迷你三防手機　$2799行山、戶外活動粗用一流

Ulefone Armor Mini 20T Pro迷你三防5G手機售價，配置齊全只售$2799。

著名三防智能手機品牌Ulefone Armor系列推出最新Ulefone Armor Mini 20T Pro，是少數採用迷你機身設計的三防戶外5G手機，只售$2799相當適合作運動後備機。

迷你便攜三防設計 Ulefone Armor Mini 20T Pro是市場上最便攜的三防5G手機之一，體積只有133.5 x 63.3 x 24.9毫米，只有手掌般的大小，方便單手操作。真三防規格符合IP68/IP69K標準，並通過軍規測試，能抵受2米水深24小時與2米抗跌落，堅固構造能於-20°C至55°C氣溫下使用，在水中、沙塵暴及其他極端環境下仍然可用。

超強抗摔耐刮 搭載高效能MediaTek Dimensity 6300 5G晶片，使用Android 14系統，提供8GB RAM和256GB ROM，亦可透過microSD擴展儲存空間。支援5G流動上網與5G雙卡雙待，配備4.7吋HD+顯示屏，提供720 x 1600像素的解像度及支援90Hz刷新率。屏幕使用了Corning Gorilla Victus康寧大猩猩玻璃保護，增強抗摔打和抗刮擦的能力，不易跌爛爆芒。

配備紅外線鏡頭模組 配備FLIR Lepton 3.5熱成像鏡頭模組，利用紅外線可觀察到通常不可見的事物。相對於傳統手持熱成像儀，手機具有更大的屏幕和更長的電池壽命，而且重量更輕。 熱成像功能方面，手機支援高達-10°C至450°C的溫度測量範圍，解像度達到160 x 120，並具有<50mK的高熱感應能力及57°的視場範圍。全新的VividIR功能顯著提升了影像清晰度，且支持Teledyne FLIR Mobile SDK，方便開發者自訂應用程式。

50MP像素鏡頭 搭載5000萬像素的主鏡頭，使用Samsung ISOCELL GN1感光元件和f/1.95大光圈，配合1.2um的像素大小，效能絕不輸蝕。手機還配備3200萬像素的廣角前置鏡頭，適合自拍和視訊通話，且配有LED燈，以便於夜間或低光環境下使用。

Ulefone Armor Mini 20T Pro內置6,200mAh的大電池並支援快充。

長效備用電池 裝備容量達6,200mAh的大電池，採用創新固態電池技術，讓手機在-20°C的低溫環境下也能保持正常運作。在超級省電模式下，手機可提供26天備用時間，更支援33W快速充電和15W無線充電，兼有反向充電功能可為其他裝置充電。

為戶外而設的功能 針對戶外活動，手機主鏡頭旁配備130枚LED，提供高達500流明的亮度，適合作為手電筒使用，並設有多種照明模式，可透過機身實體按鍵快速啟動。另設有藍紅兩色警報燈，可設置長亮或閃動模式，以應對戶外的突發情況，保障個人安全。另有齊自訂功能鍵、人臉及指紋識別、NFC功能、3.5mm插口、水底鏡頭、手套模式等功能。 Ulefone Armor Mini 20T Pro即日起於香港官網發售，建議零售價為$2799，如常戶外遠足或做極限運動，這部三防手機可說是首選。