Ulefone Armor X32三防手機登場　具備夜視功能加持$1400有找

近日Ulefone正式推出全新入門級三防手機Armor X32，以強悍的防護性能與創新的夜視拍攝功能。這款新機不僅通過軍規認證，更以$1,400有找的親民價格，為預算有限的用戶帶來專業級三防體驗。

作為 Armor 系列的最新成員，Armor X32 延續了該系列的硬核設計風格，機身通過 MIL-STD-810H 軍規認證，並具備 IP68/IP69K 雙重防護等級。無論是 1.5 米高度的跌落衝擊、-20℃ 至 60℃ 的極端溫度，還是 1.5 米水深浸泡 30 分鐘，這款手機都能輕鬆應對。不過固的機身也帶來 280 克的重量，對於追求輕薄手感的用戶來說，可能需要稍作適應。

Armor X32搭載MTK Helio G91 4G芯片

Armor X32配備一塊5.65吋LCD屏幕，採用HD+解像度（1440×720）與90Hz刷新率。機身側邊整合指紋識別模組，解鎖快速便捷。此外，手機背部還配備120流明高亮度手電筒，支援SOS模式與頻閃信號發送，進一步提升戶外實用性。

硬件方面，Armor X32搭載MTK Helio G91 4G芯片組，配備6GB RAM及128GB儲存空間，並支援microSD卡擴充至1TB。雖然未支援5G網絡，但其雙卡雙待功能（4G 全網通）與NFC 。系統方面，新機預裝Android 14，並承諾可升級至Android 15。

影像系統是Armor X32的最大亮點之一。其後置三鏡模組包括4800萬像主鏡頭+200萬像微距鏡頭，以及全球首款2000萬像素夜視鏡頭。這顆夜視鏡頭配備雙紅外LED補光燈，即使在完全無光的環境下，也能捕捉清晰影像，非常適合夜間巡邏、野外探險等場景。