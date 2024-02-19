Ulefone Note 17 Pro全方位實測　$1899即試靚仔曲屏入門機

Ulefone近期以$1,899的定價在港推出了一款靚仔曲屏入門機 Ulefone Note 17 Pro，今次就同大家搶先試玩!

確保近乎無邊框視野

Ulefone Note 17 Pro採用6.78吋120Hz曲面屏幕 (2400 x 1080)，弧度足夠的左右兩邊確保近乎無邊框視野，機頂機底框位收束亦同樣理想；機背雙環形攝像模組囊括了雙攝像頭、LED閃燈跟各組感應器。

Ulefone Note 17 Pro開孔設有3200萬像輸出， 兩面Nano SIM卡槽設於機底Type C埠旁邊。電源及音量鍵則置於機身右側。預載Android 13，而儲存空間方面256GB ROM還剩餘多達235.9GB供用家使用。