Ulefone Power Armor 16s 全能三防機實試　性價比更高

Ulefone 近期就推出Armor 16 Pro 的小升級版本，該機延續了一款上代122dB大喇叭，不過定價就只需$1,299。今次就同大家一齊試玩這款全能的三防手機！

Ulefone 近期就推出Armor 16 Pro 的小升級版本，該機延續了一款上代122dB大喇叭，不過定價就只需$1,299。

與上代的不同主要在處理器、內存及主鏡

Ulefone Armor 16s 與上代 16 Pro 的不同主要在處理器、內存及主鏡方面。Armor 16s 於背部份依舊設有一個大型喇叭，而該喇叭放出的音量最高可以達到122dB。

在外型設計上，Power Armor 16s 與一眾早前推出的 uleFone 三防機設計相同，沿用了硬朗的設計，不過機背改用塑膠及金屬料物。Power Armor 16s 機身正面採用5.93吋，由於具備IP68/IP69K 、MIL-STD-810G 軍用規格及9600mAh大電，為了增加保護性所以屏幕四週仍有邊框作緩衝，不過這個設計無疑令增加手機尺吋及重量。

而機背上方就設有一隻122分貝的大喇叭，這個大喇叭主因是用來求救，能夠更快的吸引其他人注意，提升生還的可能性。此外，更可以用來播放音樂、收聽收音機及使用對講機等。而大喇叭的兩側設有5000萬像主鏡 + 200萬像景深鏡，於機背中間部份設有NFC。