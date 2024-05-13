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科技
2024-05-13 12:00:00

Ulefone Power Armor 16s 全能三防機實試　性價比更高

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Ulefone Power Armor 16s 全能三防機實試　性價比更高

Ulefone Power Armor 16s 全能三防機實試　性價比更高

Ulefone 近期就推出Armor 16 Pro 的小升級版本，該機延續了一款上代122dB大喇叭，不過定價就只需$1,299。今次就同大家一齊試玩這款全能的三防手機！

Ulefone 近期就推出Armor 16 Pro 的小升級版本，該機延續了一款上代122dB大喇叭，不過定價就只需$1,299。

Ulefone 近期就推出Armor 16 Pro 的小升級版本，該機延續了一款上代122dB大喇叭，不過定價就只需$1,299。

與上代的不同主要在處理器、內存及主鏡

Ulefone Armor 16s 與上代 16 Pro 的不同主要在處理器、內存及主鏡方面。Armor 16s 於背部份依舊設有一個大型喇叭，而該喇叭放出的音量最高可以達到122dB。

在外型設計上，Power Armor 16s 與一眾早前推出的 uleFone 三防機設計相同，沿用了硬朗的設計，不過機背改用塑膠及金屬料物。Power Armor 16s 機身正面採用5.93吋，由於具備IP68/IP69K 、MIL-STD-810G 軍用規格及9600mAh大電，為了增加保護性所以屏幕四週仍有邊框作緩衝，不過這個設計無疑令增加手機尺吋及重量。

而機背上方就設有一隻122分貝的大喇叭，這個大喇叭主因是用來求救，能夠更快的吸引其他人注意，提升生還的可能性。此外，更可以用來播放音樂、收聽收音機及使用對講機等。而大喇叭的兩側設有5000萬像主鏡 + 200萬像景深鏡，於機背中間部份設有NFC。

在外型設計上，Power Armor 16s 與一眾早前推出的 uleFone 三防機設計相同，沿用了硬朗的設計 機背上方就設有一隻122分貝的大喇叭，這個大喇叭主因是用來求救，能夠更快的吸引其他人注意 機身頂部就設有LED電筒 機身底設有3.5mm耳機插槽及Type-C 充電接口 機身左側設有“智靈鍵”及雙卡卡槽，這枚“智靈鍵”可自行設定該按鍵的用途，例如對講機通話、影相快門、開啟Google助理等。此外，還設有三卡卡槽。 機身左側設有附設指紋識別的電源鍵及音量鍵 Power Armor 16s 預裝了 Android 13的原生系統，128GB ROM 版扣除原生系統後仍有116GB空間供用戶使用。 Power Armor 16s 預裝了 Android 13的原生系統，128GB ROM 版扣除原生系統後仍有116GB空間供用戶使用。 此外，Power Armor 16s 機身左側同樣設有一個名為“智靈鍵”，用戶可於設計內自行設定專用功能

Power Armor 16s 機身左側同樣設有一個智靈鍵

此外，Power Armor 16s 機身左側同樣設有一個名為“智靈鍵”，用戶可於設計內自行設定專用功能，例如按一下打開水底相機拍攝、按兩下打開手機電筒、長按打開Zelloo。如果用戶覺的不夠用的話，還可以將“智靈鍵”設定到開啟其他應用程式，例如 whatsApp、Gmail及Google 助手等。

此外，還設有FM收音機，更可利用內置大喇叭使用 系統內的工具箱內，還內置噪音測試計等功能 Power Armor 16s 設有 8GB + 8GB RAM 擴充記憶 Power Armor 16s 配備配備Unisoc T616 處理器及內建建8GB RAM + 128GB ROM，於規格上不太突出，只屬入門手機的規格。 Power Armor 16s 配備配備Unisoc T616 處理器及內建建8GB RAM + 128GB ROM，於規格上不太突出，只屬入門手機的規格。 Power Armor 16s 搭載了5000萬像主鏡 + 200萬像景深鏡 ，以下該機的拍攝效果。 Power Armor 16s 搭載了5000萬像主鏡 + 200萬像景深鏡 ，以下該機的拍攝效果。 Power Armor 16s 搭載了5000萬像主鏡 + 200萬像景深鏡 ，以下該機的拍攝效果。 Power Armor 16s 搭載了5000萬像主鏡 + 200萬像景深鏡 ，以下該機的拍攝效果。

總結:

Power Armor 16s 的規格不是重點，而重點是9600mAh大容量電池及機背的大喇叭，而以上設備更是針對一群有特別工種及喜歡戶外活動的用戶群而設。而且以$1299的定價是相當抵玩！

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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Power Armor 16s 的規格不是重點，而重點是9600mAh大容量電池及機背的大喇叭，而以上設備更是針對一群有特別工種及喜歡戶外活動的用戶群而設。而且以$1299的定價是相當抵玩！

Power Armor 16s 的規格不是重點，而重點是9600mAh大容量電池及機背的大喇叭，而以上設備更是針對一群有特別工種及喜歡戶外活動的用戶群而設。而且以$1299的定價是相當抵玩！

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