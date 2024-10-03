Ultimate Ears 4款便攜式藍牙喇叭　彩色造型防水防塵戶外最啱

Ultimate Ears推出4款不同尺寸的便攜式藍牙喇叭，各有賣點。

Logitech旗下品牌Ultimate Ears，最新推出4款不同尺寸的便攜式藍芽音箱Wonderboom 4、Everboom、Boom 4及Megaboom 4，室內室外均可使用，提供高質音色、超強續航力及繽紛色彩。

WONDERBOOM 4體積最細，設有Podcast EQ模式提供清晰音效，戶外增強模式則帶來360°環繞音效，可配對兩個喇叭，享受雙倍音效和立體聲。具備14小時播放時間、IP67防塵防水等級，能漂浮在水上，適合游泳池、海灘和戶外活動或在淋浴時使用。通過1.5公呎掉落測試耐摔性，40公呎無線範圍藍牙配對。共有黑、藍、灰、粉紅、紫5配色，售價$799。

多功能戶外用

EVERBOOM則主打堅固，提供360°沉浸音效。配備增強磁鐵的強大全範圍傳感器和自訂低音單元，提供絕佳重低音及清晰的音質。擁有20小時電池續航力、通過1公呎掉落測試、防塵防水及支援NFC配對，55公尺範圍內使用。

設有標誌增強低音、遊戲、電影、深度放鬆4個不同的設定，以及「戶外增強模式 - Outdoor Boost」按鈕，一鍵切換重低音。MAGIC BUTTON一鍵播放控制，可直接串流播放歌單。只有黑色可選，售價$1999。