Umac大專優惠價買Apple MacBook及iPad　最平$6499入手MacBook Air

Umac Program 2024現已推出，各大專院校學生及教職員可享優惠價購買Apple MacBook及iPad。

除了Apple有推出教育優惠，一年一度的大專電腦優惠Umac Program 2024，亦有多款抵買的MacBook及iPad，最平$6499入手M2版MacBook Air 13吋。恒生信用卡簽賬購買單件產品滿$6,000，可額外獲贈5% +FUN Dollars回贈。

Umac Program優惠有MacBook Air、MacBook Pro、iPad、iPad Air及iPad Pro 5種Apple產品，新舊款及不同型號都有價減。新款M3版MacBook Air 13吋都有$1700折扣，優惠價只需$7599起。最新的iPad Pro 11吋只需$6899起，iPad Air只需$3999起，相當抵買，優惠詳情見圖。

其他優惠

除了機價優惠外，Umac Program亦為各大專院校學生及教職員送上多項優惠，包括恒生信用卡簽賬優惠，以指定恒生信用卡單一簽賬達$6000或以上，可享額外5% +FUN Dollars，最多額外$300 +FUN Dollars回贈。另有AppleCare+優惠高達75折以及以舊換新Trade In優惠。

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Umac Program優惠包括香港大部份大專院校，即日起至11月30日結束，中文大學於10月31日結束。可於網上購買或院校路展即場入手，優惠價只適用於合資格的大學生及教職員，活動期間可購買最多一部Mac及一部iPad，詳情可於網站瀏覽。