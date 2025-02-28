USB-C線材選購指南｜充電/駁芒/叉電腦價錢大不同　一文教識你點揀最精明！

USB 這種連接制式不知不覺已經推出了近 30 年，總算進化到現在統一的 USB-C 制式插槽，不僅兼顧了資料傳輸和充電的功能，未來歐盟更會將這個插頭制式推展到不同的電子產品上，務求讓大家不需要購買太多不同的線材造成浪費。 然而，深入研究後才知道，USB 的插頭雖然統一了，但如果買 USB 線時，也不是隨便買一條就可以。事關 USB 界別在過去這麼多年出現了很多種不同的技術規格，不僅字面上有不同，它們也對應了不同的線材規格。在不同的應用上，就要用回對應的 USB 線才行。



USB 線 2025 全新標籤制度 作為 USB 技術的領頭機構 USB 開發者論壇（USB-IF），從 2025 年起將推行全新的 USB 標籤制度。過往種種混亂又難分辨的 USB 制式將不再出現，務求讓消費者一眼就能看出這條線材的特性，再按自己的需要進行選購。 在這個新的標籤系統中，只會保留兩大參數：資料的傳輸速度和供電功率。例如，某個標籤可能指這條線支援最高 80Gbps 的資料傳輸和 240W 的供電，而另一條則說明支援 60W 充電但沒有提到傳輸速度，默認擁有最基本的 480Mbps 資料傳輸速度。 值得留意的是，充電速度和供電功率之間可以毫無關係，不會說這條線充電快一點所以傳輸資料也會快一點。有了新的標示後，大家就可以更清楚了解這個分別，針對自己的需求去選購線材。



如何選購 USB-C 線材 1.了解新標籤制度：從 2025 年起，USB-IF 推行了全新的標籤制度，主要標示兩個參數：資料傳輸速度和供電功率。 2.根據需求選購： 手機充電：選擇支援 PD（Power Delivery）且功率較高的線材，例如 100W。

筆電充電：選擇支援更高功率的線材，例如 240W。

顯示器連接：選擇支援 Thunderbolt 的線材，以確保穩定的視頻輸出。 3.注意兼容性：USB-C 線材是向下兼容的，但高規格的線材價格較高。根據自己的需求選購適合的線材，避免浪費。 4.查看包裝標示：大部分廠商會在包裝上標明相應的參數。仔細查看包裝上的資料傳輸速度和供電功率。 5.選擇可信賴的品牌：選擇有信譽的品牌，確保線材的質量和標示的準確性。



USB-IF標籤需額外付費進行認證 雖然新標籤制度需要時間全面推行，但大部分廠商會在包裝上標明相應的參數。基本上多看兩眼就能看清楚。不過，據我們從各廠商的渠道得知，要在包裝上印有這個 USB-IF 的標籤是需要額外付費進行認證的，所以出於成本考慮，很多廠商未必會印這個新標籤在包裝上。 香港有商品說明條例，照計大家在街上買到的線規格都不會與標示的相差太遠。包裝上的數值可以簡單看到，但在用戶層面，想選一條最適合自己的充電線，又需要看哪一個參數、參數的高低又會帶來甚麼影響呢？ 當然，USB 線的規格是向下兼容的，換言之買齊支援最高供電、最快傳輸的線就一定可以用到絕大部分的 USB 連接用途。但越高規格的線，也意味著價錢越貴，每次都買貴線，似乎不是長遠之計。所以最好還是按自己的需要，選購不同規格的 USB-C 線材。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章