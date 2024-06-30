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科技
2024-06-30 12:12:54

Vision Pro專用app推介　兩款重要原生app暫未登場（內附連結）

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Apple Vision Pro在香港及多個亞洲地區開售，不少人已率先預約體驗。

Apple Vision Pro在香港及多個亞洲地區開售，不少人已率先預約體驗。

Apple Vision Pro在香港上市3日，果粉如果已入手的話，當然要試試App Store逾2,000款專為Vision Pro而設計的app，另外亦有逾150萬款相容iOS和iPadOS的app可使用，以及更多與「Mac虛擬顯示器」無縫配合的Mac app，以下推介幾個必裝專用app。

Vision Pro｜《Disney+》有多套3D電影大作，例如《亞凡達》、《星球大戰》系列等。

Vision Pro｜《Disney+》有多套3D電影大作，例如《亞凡達》、《星球大戰》系列等。

迪士尼3D電影

人氣串流服務Netflix以及YouTube，原生app現時未正式登場，因此要煲劇及睇戲的話，就要使用《Disney+》。App內提供多套3D電影，可以完全感受家庭3D影院體驗。

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Vision Pro｜有趣的立體建築砌圖遊戲《Puzzling Places》。 Vision Pro｜內有大量小遊戲的《ToyBoom Playground》。

必玩專用遊戲

用Vision Pro打機，也有大量遊戲app，包括《Puzzling Places》《ToyBoom Playground》《Beat Punch: 節奏拳擊》《Blackbox for Vision》等。

Vision Pro｜可與其他用家聯繫的社交app《inSpaze》。 Vision Pro｜可瀏覽Gucci最新產品的《GUCCI》app。

社交購物新體驗

社交網絡app《inSpaze》，革新用戶連繫和互動方式。而潮流時尚app《GUCCI》，可以全新3D形式查看Gucci一系列的產品。

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Vision Pro｜扮演唱片騎師的《djay》app。 Vision Pro｜以空氣為畫布、用手指作畫的《AirDraw - Finger Paint》。

音樂藝術創作

音樂及藝術創作app有《djay》《AirDraw - Finger Paint》，提供沉浸式的創作體驗，盡情發揮創意。

Vision Pro｜可以觀賞各種藝術作品的《Art Universe》。 Vision Pro｜以真實呈現心臟功能的《INSIGHT HEART》。 Vision Pro｜可以立體觀看遠足路線圖的​​《3D地圖 & 山峰辨識 - Peak Visor》。

其他可體驗空間計算威力的app還有《Art Universe》《INSIGHT HEART》《3D地圖&山峰辨識-Peak Visor》。即日起至7月2日，為Apple ID增值可獲得額外10%增值獎賞，詳情可在App Store連結查閱。

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