Vision Pro專用app推介　兩款重要原生app暫未登場（內附連結）

Apple Vision Pro在香港及多個亞洲地區開售，不少人已率先預約體驗。

Apple Vision Pro在香港上市3日，果粉如果已入手的話，當然要試試App Store逾2,000款專為Vision Pro而設計的app，另外亦有逾150萬款相容iOS和iPadOS的app可使用，以及更多與「Mac虛擬顯示器」無縫配合的Mac app，以下推介幾個必裝專用app。