Vision Pro香港水貨 512GB頭批貨售價逾4萬？

近日有留意海外X帳號的話，不難看到各網絡潮人紛紛曬出關於蘋果首款空間運算網置蘋果Vision Pro 的試玩內容。香港版 Vision Pro 現身尚未有期，但昨日（2月5日）街場就已有進口水貨火速到港。Vision Pro香港水貨由3萬尾至4萬多不等，未知有多少讀者已入手？

Vision Pro可獨立使用兩小時 旺角先達等街場已有 Apple Vision Pro 的平行進口返貨，頭批貨有商號報 $38,500（256GB）跟 $40,500（512GB），價格比當地售價高。但考慮到Vision Pro本身重量不少，加上速遞空運成本以至蘋果供應貨源短缺等因素，有心盡早投身虛擬擴充世界的話，想早買早享受Vision Pro是現時罕有選擇。