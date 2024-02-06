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科技
2024-02-06 13:18:00

Vision Pro香港水貨 512GB頭批貨售價逾4萬？

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Vision Pro香港水貨 512GB頭批貨售價逾4萬？

Vision Pro香港水貨 512GB頭批貨售價逾4萬？

近日有留意海外X帳號的話，不難看到各網絡潮人紛紛曬出關於蘋果首款空間運算網置蘋果Vision Pro 的試玩內容。香港版 Vision Pro 現身尚未有期，但昨日（2月5日）街場就已有進口水貨火速到港。Vision Pro香港水貨由3萬尾至4萬多不等，未知有多少讀者已入手？

Vision Pro成為近日科技熱話主角。 Vision Pro是蘋果首款空間運算裝置。

Vision Pro可獨立使用兩小時

旺角先達等街場已有 Apple Vision Pro 的平行進口返貨，頭批貨有商號報 $38,500（256GB）跟 $40,500（512GB），價格比當地售價高。但考慮到Vision Pro本身重量不少，加上速遞空運成本以至蘋果供應貨源短缺等因素，有心盡早投身虛擬擴充世界的話，想早買早享受Vision Pro是現時罕有選擇。

作為蘋果首款空間運算裝置，Apple Vision Pro 不止安坐家中使用裝置，配合專屬電池其能獨立使用兩小時，且在使用時仍可設置觀看真實環境，因此最新流傳關於 Vision Pro 潮片才有眾多戶外應用綽頭內容。Vision Pro採用了雙 M2 晶片、配 R1 晶片控制多組相機、感應器及收音咪，可投影達 100 尺螢幕私人影院、作近似 iOS 介面擴充現實手勢操作、及享有全天候空間音訊體驗。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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