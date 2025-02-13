vivo 等多款牌子手機確認深度融合 DeepSeek　惟 iPhone 偏向發展國行版 Apple Intelligence

國產 AI 助手 DeepSeek 近日相當火熱，各大手機品牌像 HONOR、OPPO 就先後確認將接入使用。新近又輪到 vivo 宣佈將深度融合 DeepSeek 以加強 AI 表現，不過果迷們最關心的 iPhone，就可能未必採用這款熱門人工智能工具。
vivo 宣佈將深度融合「滿血版」DeepSeek
較早前 vivo 旗下 OriginOS 原系統官方微博帳號，宣佈將深度融合「滿血版」DeepSeek，並與自家藍心大模型作雙引擎驅動，以加強 AI 表現。
據透露其將整合現時相當熱門的 DeepSeek-R1，讓 vivo 的 AI 應用加入深度思考能力，預計將應用至適配 vivo 及子品牌 iQOO 等多款手機之中。
儘管 DeepSeek 近日成為了多家手機品牌寵兒，但據外媒引述消息人士資訊，蘋果似乎偏向跟阿里巴巴在國行 Apple Intelligence 方面合作，並已提交相關文件。
Mobile Magazine 短評：即使蘋果未必在 Apple Intelligence 加入 DeepSeek 引擎，但用家仍能在 App Store 安裝《DeepSeek》，使用其 AI 輔助工具。
資料來源：vivo（中國）、MacRumors
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