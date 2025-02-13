vivo 等多款牌子手機確認深度融合 DeepSeek 惟 iPhone 偏向發展國行版 Apple Intelligence

國產 AI 助手 DeepSeek 近日相當火熱，各大手機品牌像 HONOR、OPPO 就先後確認將接入使用。新近又輪到 vivo 宣佈將深度融合 DeepSeek 以加強 AI 表現，不過果迷們最關心的 iPhone，就可能未必採用這款熱門人工智能工具。

vivo 宣佈將深度融合「滿血版」DeepSeek 較早前 vivo 旗下 OriginOS 原系統官方微博帳號，宣佈將深度融合「滿血版」DeepSeek，並與自家藍心大模型作雙引擎驅動，以加強 AI 表現。

據透露其將整合現時相當熱門的 DeepSeek-R1，讓 vivo 的 AI 應用加入深度思考能力，預計將應用至適配 vivo 及子品牌 iQOO 等多款手機之中。

據透露其將整合現時相當熱門的 DeepSeek-R1，讓 vivo 的 AI 應用加入深度思考能力，預計將應用至適配 vivo 及子品牌 iQOO 等多款手機之中。

儘管 DeepSeek 近日成為了多家手機品牌寵兒，但據外媒引述消息人士資訊，蘋果似乎偏向跟阿里巴巴在國行 Apple Intelligence 方面合作，並已提交相關文件。

Mobile Magazine 短評：即使蘋果未必在 Apple Intelligence 加入 DeepSeek 引擎，但用家仍能在 App Store 安裝《DeepSeek》，使用其 AI 輔助工具。

Mobile Magazine 短評：即使蘋果未必在 Apple Intelligence 加入 DeepSeek 引擎，但用家仍能在 App Store 安裝《DeepSeek》，使用其 AI 輔助工具。 資料來源：vivo（中國）、MacRumors 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載