vivo OriginOS 6國際版正式登場　新設計著重流暢度、AI互動

vivo OriginOS 6國際版正式發布。

vivo除了發布了最新旗艦手機X300系列以外，vivo成立30週年之際同時推出了全新的OriginOS 6，更多美觀及實用設計。雖然有點似向某OS「致敬」，但當中都有不少創新功能及設計，令用戶體驗更佳。

提高整體流暢度 流暢度是OriginOS 6的核心，全新Origin Smooth引擎實現系統核心模組運算、儲存、顯示無縫協作，帶來流暢顯示及長時間使用保持流暢的全方位體驗，當中包括提高運算速度、幀率穩定性、資料載入速度及動畫效能。 通過Origin動畫系統，帶來平滑度及特別運動效果增強視覺體驗，例如彈簧動畫、模糊過渡、變形動畫和單鏡頭動畫等，讓觸感具有自然的節奏和視覺的連貫性。 最特別是業界首創搶購引擎，專為優先考慮購票等高需求操作的運算能力而設，讓使用者領先一步。應用程式啟動速度更快，連續開啟50個應用程式時速度提升高達16%，觸控反應速度提升41%，現場示範開關App、碌過萬張相的相簿都順暢不窒。OriginOS 6更獲持久順滑的SGS認證，模擬5年的高強度使用。

直覺動態設計 OriginOS 6 的靈感源自大自然，設計系統統一了顏色、形狀、圖示、圖像、字體、佈局、材質和深度等視覺元素，簡潔而精確。推出專用vivo Sans品牌字體，支援超過40種語言，並可調整字型粗幼，同時改良超過2800個符號。新增的動態輝光和半透明色，更具獨特透光質感。 全新鎖定屏幕可自由排列和調整小部件的大小、自訂字體以及組合照片進行即時更新。引入了流暢的4×7布局和自適應資料夾，新的翻頁卡在傾斜裝置時，動態、生動的顯示會自然移動，令照片栩栩如生更立體動感。

vivo AI融合原子島 OriginOS 6與Google深度合作，帶來升級版Gemini和一圈即搜。新的原子島在螢幕頂部顯示即時狀態，提供可立即採取行動的上下文建議，從而實現複製並前往，如直接複製電話號碼以撥打電話、發送簡訊或儲存為新聯絡人，或複製會議詳細資訊以建立日曆項目，以及直接拖放。如編輯照片並拖曳到原子島在建議的應用程式中繼續使用，無需每次切換。 全新AI修圖將包括可支援動態相片，智能通話助理、文件大師、AI創作、AI搜尋等工具，溝通、文件處理、內容創作、資訊搜索，讓日常工作更簡單、更有效率。 vivo AI不僅限於單一設備，還能透過全新的辦公室套件，更可以實現無縫協作，包括與Apple設備及生態互聯，例如鏡面手機屏幕、直接拖曳開啟程式等，讓工作和創造力在各個設備和平台之間更加輕鬆切換。

vivo OriginOS 6推送時間表。

安全性和耐用性 OriginOS 6增強了保護功能，保障資料安全和隱私。升級後的BlueVolt技術提高了電源效率和充電穩定性，使性能保持涼爽、穩定和持久。



OriginOS 6將於2025年11月開始在全球分階段推出，首批可使用機種包括最新的vivo X300系列、X200系列、摺機X Fold5及中階V60，之後將會推送至更多舊機型號。