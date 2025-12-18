vivo S50 Pro mini / vivo S50 攝影手機發布 細屏都有潛望長焦三鏡

日前 vivo 在內地發表新作 S50 系列手機，其中包括採罕有細屏設計的 vivo S50 Pro mini 8G5 次旗艦攝影手機，及價格更相宜的 vivo S50 中階攝影手機共兩款新品。
兩款 vivo S50 系列手機現時已開放預售、並在12月19日（周五）開賣，香港用家透過電商如京東港澳 App 品牌自營店，現可下單包郵寄到香港出機。
其中 vivo S50 標配 12+256 各色款，包郵到港價約 $3,310.6 左右；而 vivo S50 Pro mini 標配 12+256 版本，包郵到港價錢約 $4,028.1 左右較原價更平。
vivo S50 Pro mini僅重191g
主打作 vivo S50 Pro mini 採用細屏設計，6.31 吋 FHD+ 120Hz AMOLED 螢幕，機身寬度 71.76mm 機重低至 191g 方便單手握持操作。
功能上 vivo S50 Pro mini 配備 8G5 晶片、神似 iPhone Air 佈置的 50MP OIS 主鏡、50MP OIS 潛望長焦及 110° 低畸變廣角組成三鏡。
其他 vivo S50 Pro mini 功能包括 6,500mAh 電池、90W 有線 / 40W 無線充電，IP68/69 抗水防塵兼 SGS 五星抗跌機身，及 3D 超聲波指紋 2.0 等。至於 vivo S50 就配備 8s Gen3 晶片，6.59 吋 AMOLED 具 3D 超聲波指紋 2.0，機背 50MP OIS 潛望三鏡，6,500mAh 電池及 IP69/69 機身等。
Mobile Magazine 短評：按慣例 vivo S 系列僅在內地銷售，其中 vivo S50 Pro mini 為罕有細屏攝影手機具潛望長焦，可期待其實際攝影表現。
資料來源：vivo（中國）
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載