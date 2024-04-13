vivo V30 5G｜最新中階手機　5千萬像素三鏡頭配AI智能柔光環

vivo V30 5G以攝影作為主打，備有5千萬像素三鏡頭、AI智能柔光環及多種拍攝配置。

繼早前vivo X Fold3摺機國行版登陸香港，另一部中階手機V30 5G手機亦剛剛新推出。以攝影作為賣點，配備AI 智能調節柔光環3.0，以及磐石緩震結構及Snapdragon 7 Gen 3 處理器，售價4千有找算抵玩。

vivo V30 5G設有50MP三鏡頭，包括50MP AF前置鏡頭、50MP超廣角鏡頭及50MP自拍鏡頭。前置5千萬像素達92° 超廣角拍攝及f/2.0特大光圈鏡頭，0.8X變焦，具備多人合拍自動追焦、人眼自動追焦等多種人像拍攝功能。後置的5千萬像素超高清廣角拍攝，119° 超廣角、0.6變焦、AI 超級合影，加上夜景超廣角拍攝功能，晚間拍攝無炫光及雜光。

AI智能調節柔光環3.0

手機主攻人像拍攝功能，後置鏡頭具備獨創的AI智能調節柔光環3.0，可作50倍補光燈柔和度、20%色溫調節、5段柔光燈的亮度智慧調節等，光環肖像能自動調整光環色溫，並根據距離智能調整亮度，可達電影級虛化效果，拍出來真實自然膚質細膩。

夜景攝錄及美食沙灘模式

夜景攝錄功能同樣強大，具備AI柔光人像攝錄，搭配OIS + EIS光學防震，內置AI演算法及前後置4K攝錄、50MP VCS仿生光譜技術、3D虛擬補光系統，拍攝夜景細節亦清晰，色彩還原度高。

現時人人手機食先，配備美食攝影模式，有6種預設風格，加上3D虛擬補光系統及柔光燈補光，輕鬆影到美食特寫。特備罕見的沙灘人像模式，能開啟虛化及美顏模式，加上HDR逆光場景演算法，陽光下可影出絕美寫真。