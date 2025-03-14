vivo V50 5G 中階手機實試 柔焦環加蔡司人像攝影玩法多

vivo V50 5G的賣點在於AI柔光環及蔡司專業人像攝影。

手機攝影進入新世代，除了鬥遠攝，人像都是另一個戰場。vivo最新智能手機V50 5G，以蔡司鏡頭為主打，更搭載AI柔光環、6000mAh藍海電池、實用AI功能、旗艦級配置但只是中階價錢，相當抵買。

vivo V50 5G以蔡司聯合影像系統配搭AI柔光環為殺著，前後置5000萬像素蔡司鏡頭，OIS主攝像頭配備1/1.55吋旗艦傳感器，VCS仿生光譜技術通過模仿人眼，色彩更純淨真實，拍出來減少「味精」感。AI柔光環利用AI算法和143倍超柔補光燈，多角度照明，更可自調色溫，使膚色更自然立體。

「蔡司多焦段人像」功能更支援23mm風景人像、35mm街頭人像及50mm經典人像3個焦段，內置7種經典蔡司鏡頭光斑，Distagon虛化以淺景深營造空間感；Sonnar則有奶油般化開的柔和虛化效果；Planar作為經典的蔡司鏡頭風格，虛化效果自然均衡，另有多達13種風格如影棚蝴蝶光、藍調、法式印象、清爽及復古等。特設菲林相機模式，一按切換，模擬即影即有相框效果，打卡更具儀式感。

六大實用AI功能

V50 5G有齊旗艦手機X200系列相同的AI功能，包括AI無痕消除、AI相片修復、AI超級文檔去影、AI全屏翻譯、AI圈定即搜及Al一鍵去背。另有IP68及IP69防水防塵認證，更新增水中拍攝功能，可使用揚聲器排水。