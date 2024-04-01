vivo X Fold3 Pro/X Fold3國行版實測 ZEISS三鏡頭及摺Mon表現如何？

vivo 在國內正式發佈了旗艦「大摺」X Fold3 跟 X Fold3 Pro，其中標準版 X Fold3 擁有現時平板摺屏手機最輕巧的 219g 機重，而 X Fold3 Pro 則為首款採用 Snapdragon 8 Gen 3 晶片組「大摺」產品。

本文刊登時 vivo X Fold3 跟 X Fold3 Pro 國行版手機已火速返抵香港街場，開箱兩款新手機外觀未有太大分別，包裝內同樣提供專屬保護背蓋、Type C 數據線跟 FlashCharge 閃充，其中 X Fold3 提供 80W 輸出版本、X Fold3 Pro 則帶來充電效率更高的 120W 版本。廠方將按發售 X Fold3 顏色提供相應配色保護背蓋，另外專屬背蓋包含了機側鉸鏈位保護。