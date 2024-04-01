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科技
2024-04-01 06:00:00

vivo X Fold3 Pro/X Fold3國行版實測 ZEISS三鏡頭及摺Mon表現如何？

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vivo X Fold3 Pro/X Fold3國行版實測 ZEISS三鏡頭及摺Mon表現如何？

vivo X Fold3 Pro/X Fold3國行版實測 ZEISS三鏡頭及摺Mon表現如何？

vivo 在國內正式發佈了旗艦「大摺」X Fold3 跟 X Fold3 Pro，其中標準版 X Fold3 擁有現時平板摺屏手機最輕巧的 219g 機重，而 X Fold3 Pro 則為首款採用 Snapdragon 8 Gen 3 晶片組「大摺」產品。

本文刊登時 vivo X Fold3 跟 X Fold3 Pro 國行版手機已火速返抵香港街場，開箱兩款新手機外觀未有太大分別，包裝內同樣提供專屬保護背蓋、Type C 數據線跟 FlashCharge 閃充，其中 X Fold3 提供 80W 輸出版本、X Fold3 Pro 則帶來充電效率更高的 120W 版本。廠方將按發售 X Fold3 顏色提供相應配色保護背蓋，另外專屬背蓋包含了機側鉸鏈位保護。

vivo X Fold3（左）跟 X Fold3 Pro（右）實機外觀未有太大分別 vivo 將按發售裝置顏色提供相應配色手機保護背蓋 專屬手機保護殼背面包含了機側鉸鏈位保護 X Fold3 Pro 配備的是 120W 輸出 FlashCharge 超級快充 X Fold3 包裝提供 80W 輸出 FlashCharge 快充

X Fold3摺Mon不會出現摺痕

上手 vivo X Fold3 跟 X Fold3 Pro，兩機主屏均擁有相當不錯屏佔比表現，同時摺合後外屏畫面比例，與常見直屏手機比例分別不大。機背部份兩機均配備 ZEISS 三鏡，採用圓形攝像模組並佔據半邊機身上半位置，體積方面雖 X Fold3 Pro 字面厚度比標準版多 1mm 左右，但實機 X Fold3 Pro 摺合後仍相當薄身。另外觀察 X Fold3 主屏時，基本不會出現摺痕現象。

攝影功能部份，兩款 X Fold3 手機均支援 ZEISS 影像技術，攝影介面提供全面 ZEISS 濾鏡與拍攝模式，包括預載各焦距 ZEISS 人像鏡頭套件，以及讓大光圈拍攝擁有更震撼效果的 ZEISS 虛化光斑特效。

vivo X Fold3 Pro/X Fold3國行版兩機主屏均擁有相當不錯屏佔比表現 摺合後外屏與常見直屏手機比例分別不大 vivo X Fold3 Pro/X Fold3國行版均配備 ZEISS 三鏡，採用圓形攝像模組並佔據半邊機身上半位置 摺合後 10.2mm 厚度，讓 X Fold3 實機比一角硬幣纖巧得多 雖字面厚度比標準版多 1mm，但實機 X Fold3 Pro 摺合後仍相當薄身 X Fold3主屏基本不會出現摺痕現象 X Fold3 Pro主屏基本不會出現摺痕現象

vivo X Fold3/ Fold3 Pro價錢

vivo X Fold3 國行版售價由 6,999 人民幣（約7,700港元）起，而 vivo X Fold3 Pro 國行售價則由 9,999 人民幣（約10,990港元）起。關於 X Fold3 跟 X Fold3 Pro 街場價格，尚待進一步資訊落實。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

除 8G3 跟 16+512 配置，X Fold3 Pro 尚可設定達 16GB 虛擬記憶體 加入各項摺屏顯示設定的「折疊螢幕專區」 X Fold3 Pro 具備螢幕指紋辨識、X Fold3 採機側指紋辨識 ZEISS 人像鏡頭套件提供 24/35/50/85/100mm 五組焦距鏡頭 預載 ZEISS 虛化光斑特效
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