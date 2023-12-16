Vivo X100 及 X100 Pro 香港12月21開售 入場價$5998起

vivo 香港方面宣佈，將在今日開放香港版 X100 與 X100 Pro 手機預售，入場價 $5,998起，預計下周四（12 月 21 日）正式開賣。 據 vivo 香港方面公佈資訊，香港版 X100 跟 X100 Pro 首輪機型，均統一提供星跡藍與星雲黑色款，不過及後 X100 Pro 就有機會引入搶眼落日橙色款，推出日期有待後續更新。香港版 X100 及 X100 Pro 統一配備 16+512 儲存配置，並能透過內存融合技術添加 16GB 虛擬記憶體，定價分別為 $5,998（X100）及 $7,998（X100 Pro）。

vivo X100 或 X100 Pro 規格 天璣 9300處理器 海外版 vivo X100 跟 X100 Pro，大致上沿用國行版手機配置，包括主打 ZEISS T* 鏡頭組。其中 X100 Pro 擁有由 5,000 萬像素 1 吋感光元件 IMX989 主鏡、5,000 萬像廣角兼業界獨有 ZEISS APO 潛望長焦鏡頭，帶來 帶 100x 高質數碼變焦拍攝；而 X100 亦擁有 6,400 萬像 ZEISS 潛望長焦鏡頭，遠攝表現亦達頂級水平。