vivo X100 Pro壓軸「夜繽紛」搭載蔡司APO浮動長焦鏡 1吋CMOS

仲有幾日就到聖誕節！嫌自己手機影燈飾唔夠靚？唔夠「夜繽紛」？vivo最新開賣的X100 Pro就不容錯過喇！vivo挾著上周台北新手機發布會聲勢，同步火速在港上市，貴為攝影旗艦的，後置鏡頭採用與蔡司共同研發、具備T*鍍膜的專屬鏡頭，其中X100 Pro的主鏡更搭載IMX 989 1吋CMOS，並率先採用蔡司APO浮動長焦鏡頭，遠近拍攝靈活自如。

市場唯一蔡司APO長焦鏡

vivo X100系列備有標配版X100與頂級Pro版。先講後者，X100 Pro率先配備與蔡司聯手研發的50MP像素APO浮動長焦鏡頭，較一般長焦鏡的好處，就是能有效減低遠攝常見的紫邊及抑制反射造成的色差。本身鏡頭提供4.3倍光學變焦，浮動鏡片則設計於6至10倍的變焦範圍內，數碼變焦高達100倍，配合相當於4級鏡頭防震效果，手持遠攝唔怕鬆郁矇。浮動長焦還容許微距拍攝，最短對焦距離僅18厘米，影特寫一流！加上新機採用1吋感光元件的50MP像素f/1.75大光圈OIS主鏡頭，鏡組配搭出全焦段人像模式，覆蓋24、35、50、85和100毫米5個焦段，加外B-speed虛化效果，配合自研V3影像晶片，方便大家在佳節拍出大師級水準。

至於標配版X100改用三星JN1旗艦級超廣角鏡頭及OV64B升級64MP像素潛望式長焦鏡頭，內置影像晶片則維持上代V2。不得不提，全系列的4K夜影拍攝提供星空人像、時空慢門、黑光夜視覺、AR天文館、暗光抓拍、超級月亮、蒼穹夜景與全景夜景，模式豐富實屬少見。

