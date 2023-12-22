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科技
2023-12-22 04:30:32
日報

vivo X100 Pro壓軸「夜繽紛」搭載蔡司APO浮動長焦鏡 1吋CMOS

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vivo X100系列 vivo X100系列

仲有幾日就到聖誕節！嫌自己手機影燈飾唔夠靚？唔夠「夜繽紛」？vivo最新開賣的X100 Pro就不容錯過喇！vivo挾著上周台北新手機發布會聲勢，同步火速在港上市，貴為攝影旗艦的，後置鏡頭採用與蔡司共同研發、具備T*鍍膜的專屬鏡頭，其中X100 Pro的主鏡更搭載IMX 989 1吋CMOS，並率先採用蔡司APO浮動長焦鏡頭，遠近拍攝靈活自如。

市場唯一蔡司APO長焦鏡

vivo X100系列備有標配版X100與頂級Pro版。先講後者，X100 Pro率先配備與蔡司聯手研發的50MP像素APO浮動長焦鏡頭，較一般長焦鏡的好處，就是能有效減低遠攝常見的紫邊及抑制反射造成的色差。本身鏡頭提供4.3倍光學變焦，浮動鏡片則設計於6至10倍的變焦範圍內，數碼變焦高達100倍，配合相當於4級鏡頭防震效果，手持遠攝唔怕鬆郁矇。浮動長焦還容許微距拍攝，最短對焦距離僅18厘米，影特寫一流！加上新機採用1吋感光元件的50MP像素f/1.75大光圈OIS主鏡頭，鏡組配搭出全焦段人像模式，覆蓋24、35、50、85和100毫米5個焦段，加外B-speed虛化效果，配合自研V3影像晶片，方便大家在佳節拍出大師級水準。
至於標配版X100改用三星JN1旗艦級超廣角鏡頭及OV64B升級64MP像素潛望式長焦鏡頭，內置影像晶片則維持上代V2。不得不提，全系列的4K夜影拍攝提供星空人像、時空慢門、黑光夜視覺、AR天文館、暗光抓拍、超級月亮、蒼穹夜景與全景夜景，模式豐富實屬少見。
 

vivo X100系列 vivo X100Pro

採用聯發科天璣9300

其他規格方面，vivo X100全系列採用6.78吋FHD+ 8T LTPO AMOLED雙曲面屏，支援120Hz更新率、2160Hz高頻PWM調光和3,000nits峰值亮度。手機處理器首發聯發科天璣9300之6nm製程晶片，廠方指全大核CPU架構令手機達到40%的性能提升及33%的能耗降低。手機還內置16GB+512GB儲存，支援內存融合最多共提供32GB大容量記憶體、5G低頻4天線設計和支援120W閃充5,000mAh大電。符合IP68防水防塵的vivo X100系列，首發星跡藍與星雲黑兩款現正上市，分別售5,998港元及7,998港元，定價較以往貼市進取；至於橙色款則容後推出。
查詢：800 906 821

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