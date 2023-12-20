vivo X100 Pro手機評測｜潛望長焦鏡頭攝力100x 配搭大尺寸感光元件效果係點？

vivo X100 Pro保留了 1 吋 IMX989 感光元件、兼新增較前代清晰度提升 20% 精度躍遷技術，加入採用浮動鏡組設計的 ZEISS APO 潛望長焦鏡，能做出達 100x 數碼變焦拍攝。

近期最頂級攝影手機是加入 1 吋 IMX989 感光元件 ZEISS T* 三鏡的 vivo X100 Pro。 今次手機實測就測試 ZEISS 三鏡拍攝效能有幾強！

配備 APO 潛望長焦的 X100 Pro 擁有由 0.6x 至 100x 超寬廣數碼變焦能力，進行高倍變焦時，擁有可輔助構圖的彈出式子螢幕。

vivo X100 Pro具全 50MP 輸出 ZEISS T* 三鏡，包括升級版 IMX 989 主鏡及潛望式 100x 數碼變焦 APO 長焦的 X100 Pro，攝像模組基本佔據機背上半，但整體突出幅度就較少。

實際試拍時，vivo X100 Pro 擁有相當出眾的手持長焦拍攝表現，在最長焦距設定下，裝置 OIS 防震輔助構圖效果明顯，於 100x 焦距下，成像較預想中更清晰結實。我們實測了0.6x、1x、2x、10x、100x的 焦距相片作比較。採條狀顯示焦距的 X100 Pro ，需以兩指拉伸畫面以進行 10x 至 100x 數碼變焦，X100 Pro 進行長焦拍攝時，觀景窗右上角會彈出子螢幕輔助構圖

vivo X100 Pro 夜間拍攝理想

除長焦外另一考驗手機攝力的低光與夜間拍攝環境，vivo X100 Pro 能交出相當理想答卷。用上 IMX989 感光元件兼精度躍遷技術，就讓 X100 Pro 夜間模式在保留出眾訊噪抑制表現同時，原比例相片成像細節保留，較前代明顯進步。

成像表現方面，X100 Pro 擁有現時頂級水平手機拍攝能力。其中 1G+7P 玻塑混合光學結構主鏡，讓 X100 Pro 在複雜拍攝主體輸出相片時，鏡頭解析力跟細節還原與前代相比有明顯提升。

▼vivo X100 Pro夜間及近距離相片▼