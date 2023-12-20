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科技
2023-12-20 12:58:18

vivo X100 Pro手機評測｜潛望長焦鏡頭攝力100x 配搭大尺寸感光元件效果係點？

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vivo X100 Pro手機評測｜潛望長焦鏡頭攝力100x 配搭大尺寸感光元件效果係點？

vivo X100 Pro手機評測｜潛望長焦鏡頭攝力100x 配搭大尺寸感光元件效果係點？

近期最頂級攝影手機是加入 1 吋 IMX989 感光元件 ZEISS T* 三鏡的 vivo X100 Pro。 今次手機實測就測試 ZEISS 三鏡拍攝效能有幾強！

vivo X100 Pro保留了 1 吋 IMX989 感光元件、兼新增較前代清晰度提升 20% 精度躍遷技術，加入採用浮動鏡組設計的 ZEISS APO 潛望長焦鏡，能做出達 100x 數碼變焦拍攝。

vivo X100 Pro設動動作、時光慢門等影相模式 vivo X100 Pro設動動作、時光慢門等影相模式 vivo X100 Pro拍照時可加入水印及以HDR示人 vivo X100 Pro 相機鏡頭模組佔據機背上半位置，但整體突出幅度較少 vivo X100 Pro 具 ZEISS T* 三鏡的 X100 Pro，IMX 989 主鏡清晰度較前代提升達 20%

vivo X100 Pro鏡頭 潛望式 100x 數碼變焦

vivo X100 Pro具全 50MP 輸出 ZEISS T* 三鏡，包括升級版 IMX 989 主鏡及潛望式 100x 數碼變焦 APO 長焦的 X100 Pro，攝像模組基本佔據機背上半，但整體突出幅度就較少。

配備 APO 潛望長焦的 X100 Pro 擁有由 0.6x 至 100x 超寬廣數碼變焦能力，進行高倍變焦時，擁有可輔助構圖的彈出式子螢幕。

vivo X100 Pro 人像模式具快速鏡頭切換鍵 vivo X100 Pro 需以兩指拉伸畫面以進行 10x 至 100x 數碼變焦 vivo X100 Pro進行長焦拍攝時，觀景窗右上角會彈出子螢幕輔助構圖

vivo X100 Pro 手持長焦拍攝出眾

實際試拍時，vivo X100 Pro 擁有相當出眾的手持長焦拍攝表現，在最長焦距設定下，裝置 OIS 防震輔助構圖效果明顯，於 100x 焦距下，成像較預想中更清晰結實。我們實測了0.6x、1x、2x、10x、100x的 焦距相片作比較。採條狀顯示焦距的 X100 Pro ，需以兩指拉伸畫面以進行 10x 至 100x 數碼變焦，X100 Pro 進行長焦拍攝時，觀景窗右上角會彈出子螢幕輔助構圖

▼vivo X100 Pro不同焦距相片▼

vivo X100 Pro 0.6x 焦距相片 vivo X100 Pro 1.0x 焦距相片 vivo X100 Pro 2.0x 焦距相片 vivo X100 Pro 10x 焦距相片 vivo X100 Pro 100x 焦距相片

vivo X100 Pro 夜間拍攝理想

除長焦外另一考驗手機攝力的低光與夜間拍攝環境，vivo X100 Pro 能交出相當理想答卷。用上 IMX989 感光元件兼精度躍遷技術，就讓 X100 Pro 夜間模式在保留出眾訊噪抑制表現同時，原比例相片成像細節保留，較前代明顯進步。

成像表現方面，X100 Pro 擁有現時頂級水平手機拍攝能力。其中 1G+7P 玻塑混合光學結構主鏡，讓 X100 Pro 在複雜拍攝主體輸出相片時，鏡頭解析力跟細節還原與前代相比有明顯提升。

▼vivo X100 Pro夜間及近距離相片▼

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vivo X100 Pro 實測夜景或低光相片 vivo X100 Pro 手機實測相片 vivo X100 Pro 實測夜景或低光相片 vivo X100 Pro 實測夜景或低光相片 vivo X100 Pro 實測夜景或低光相片 vivo X100 Pro 手機實測相片 vivo X100 Pro 近距離實測相片 vivo X100 Pro 近距離實測相片 vivo X100 Pro 近距離實測相片

搭載長焦表現出眾 APO 潛望鏡、加上花功夫調整 IMX989 主鏡頭光學結構表現，讓 X100 Pro 既具驚喜 100x 長焦表現，同時主鏡又兼享大尺寸感光元件成像、與出眾鏡頭解析力。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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