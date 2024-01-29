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科技
2024-01-29 11:39:21

vivo X100 Ultra或農曆新年後推出 靚相王長焦潛望鏡頭2億像素

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vivo X100 Ultra或農曆新年後推出 靚相王長焦潛望鏡頭2億像素

vivo X100 Ultra或農曆新年後推出 靚相王長焦潛望鏡頭2億像素

去年vivo 在香港搶閘推出天璣 9300 攝影旗艦 vivo X100 系列，提供出色拍攝功能；新近又有系列頂配機型 vivo X100 Ultra（或稱 X100 Pro+）相關消息，據透露將與同廠摺屏手機 X Fold 系列新作為品牌上半年產品重點，前者或最快在農曆新年後推出市場，想要入手「靚相王」的要留意。

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vivo X100 Ultra規格及推出日期

據爆料達人 Ice Universe 引述 vivo 品牌副總裁賈淨東發言指，vivo 將在今年上半年推出兩款重點手機，包括可摺疊螢幕裝置 X Fold 系列新作，以及被戲稱為「滅霸」的頂配攝影手機 vivo X100 Ultra（或稱 X100 Pro+）。其中摺屏手機 X Fold 或同期推出雙型號選擇，一款會主打輕薄機身設計、另一款就以旗艦硬件配置為主。

至於攝影手機 X100 系列頂配機型 X100 Ultra，有傳裝置最快可望在農曆新年過後推出市場。綜合現有資訊，X100 Ultra 或跟採用 MediaTek 天璣 9300 的 X100/X100 Pro 不同，改為配備高通 8G3 晶片組、並加入近熱門雙向衛星通訊功能；攝影配置方面，X100 Ultra 就可能用上最新 1 吋 LYT900 感光元件 5,000 萬像主鏡、配 5,000 萬像廣角跟達 2 億像素潛望長焦鏡頭組成，支援達 200x 數碼變焦。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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