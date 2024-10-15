vivo X200系列智能手機國行版正式登場　2億像素蔡司長焦鏡成賣點

Vivo昨日發布了旗艦級vivo X200智能手機系列，共有X200 Pro、X200及X200 Pro mini 3款機型，Pro版搭載蔡司2億APO超級長焦鏡、全球首發藍晶天璣9400晶片、以及高達6000mAh藍海電池，售價由5299人民幣起，普通版及Pro Mini則分別售4299人民幣及4699人民幣起。

蔡司Sony加持

X200系列主打攝影，有蔡司光學鏡頭、蔡司T*鍍膜以及蔡司APO色差控制標準，確保影像銳利清晰。Pro版3鏡頭配置，包括蔡司2億APO 135mm超級長焦鏡、5000萬像素蔡司T*主攝鏡以及5000萬像素超廣角鏡。長焦鏡配備1/1.4"傳感器，並設有專門影演唱會的舞台模式；長焦人像、微距及夜景。

主鏡頭亦是與Sony合作的藍圖 × Sony LYT-818，融合了vivo的1/1.28"藍圖傳感器，支援4K 60fps HDR杜比視界、4K逆光人像錄像、4K 120fps電影慢動作等模式。亦有動態照片、首創風光模式、人文街拍模式等，並設有23mm、35mm、50mm、85mm、135mm全焦段人像拍攝。