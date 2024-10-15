vivo X200系列智能手機國行版正式登場　2億像素蔡司長焦鏡成賣點

Vivo昨日發布了旗艦級vivo X200智能手機系列，共有X200 Pro、X200及X200 Pro mini 3款機型，Pro版搭載蔡司2億APO超級長焦鏡、全球首發藍晶天璣9400晶片、以及高達6000mAh藍海電池，售價由5299人民幣起，普通版及Pro Mini則分別售4299人民幣及4699人民幣起。
蔡司Sony加持
X200系列主打攝影，有蔡司光學鏡頭、蔡司T*鍍膜以及蔡司APO色差控制標準，確保影像銳利清晰。Pro版3鏡頭配置，包括蔡司2億APO 135mm超級長焦鏡、5000萬像素蔡司T*主攝鏡以及5000萬像素超廣角鏡。長焦鏡配備1/1.4"傳感器，並設有專門影演唱會的舞台模式；長焦人像、微距及夜景。
主鏡頭亦是與Sony合作的藍圖 × Sony LYT-818，融合了vivo的1/1.28"藍圖傳感器，支援4K 60fps HDR杜比視界、4K逆光人像錄像、4K 120fps電影慢動作等模式。亦有動態照片、首創風光模式、人文街拍模式等，並設有23mm、35mm、50mm、85mm、135mm全焦段人像拍攝。
蔡司高清靚芒
vivo X200 Pro版配備6.78吋蔡司超高清LTPO屏幕，色彩自然細膩，峰值亮度為4500nit、0.1-120Hz自適應更新率、10.7億色彩顯示，配支援杜比視界、HDR 10+及Ultra Motion等技術，內置4大護眼科技。普通版屏幕6.67吋，Pro mini則為6.31吋，機身更薄至8.15mm。
配備全球首發藍晶×天璣9400，為vivo與聯發科技共同打造第二代全大核心3nm旗艦晶片，安兔兔跑分突破300萬。通過V3+芯片和AI加持，遊戲畫面及流暢度均有提升，包括高幀率光線追蹤。6000mAh藍海電池為第三代硅負極技術，容量大但更薄，配合冰原散熱系統，連續播片影片時間逾20小時。
全系列價錢一覽
自家的originOS 5，設有原子島、AI功能如小V圈搜、小V幫記、小V寫作及證件相背景替換。另有無網通信、衛星通訊、P69+IP68級防塵抗水等功能。X200及X200 Pro設有寶石藍、鈦色、白月光及辰夜黑；X200 Pro Mini則有鈦青、微粉、直白及簡黑。港版雖然未有消息，國行版全系列機型價格如下：
vivo X200 Pro（12GB+256GB）：5299人民幣
vivo X200 Pro（16GB+512GB）：5999人民幣
vivo X200 Pro（16GB+1TB）：6499人民幣
vivo X200 Pro 衛星通信版（16GB+1TB）：6799人民幣
vivo X200（12GB+256GB）：4299人民幣
vivo X200（12GB+512GB）：4699人民幣
vivo X200（16GB+512GB）：4999人民幣
vivo X200（16GB+1TB）：5499人民幣
vivo X200 Pro mini（12GB+256GB）：4699人民幣
vivo X200 Pro mini（16GB+512GB）：5299人民幣
vivo X200 Pro mini（16GB+1TB）：5799人民幣