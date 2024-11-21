vivo X200 系列手機12月上市 香港版開價近7千元

香港版vivo X200 系列將會推出 x200 及 x200 Pro 兩個版本，而 x200 Pro mini 就不會在香港推出。vivo X200 16GB RAM + 512GB ROM 版本，建議零售價為6,998港元。至於vivo X200 Pro 16GB RAM + 512GB ROM 版本建議零售價為8,998港元，前者提供星雲黑及森林綠兩色，Pro版就提供星雲黑、地玄鈦及海洋藍三色。

配備天璣9400晶片

vivo X200系列全線配備MediaTek天璣9400晶片組，擁有ZEISS技術加持攝像模組，及同樣用上 ZEISS 技術的「蔡司大師色彩屏」，帶來更佳觀賞體驗。而國行版 X200 將採用 6.67 吋 AMOLED 螢幕，及搭載由 1/1.56 吋 VCS 仿生主鏡組成的 ZEISS 全 50MP 變焦 OIS 三鏡。