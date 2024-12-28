vivo X200 Pro配備天璣9400處理器　最強打卡神器登場

最強演唱會攝影神器，vivo X200 Pro 試玩!

vivo 全新旗艦手機X200系列現已登陸香港，當中X200 Pro更是系列中最強的一個型號。X200 Pro除了配備了MTK最強的天璣9400處理器外，更搭載 1/1.28 吋 LYT-818感光元件50MP T*主鏡，於效能及拍攝上將會有強勁的表現！ vivo X200 Pro採用的6.78吋屏幕（2800 x 1260）FHD+ 解像 120Hz LTPO AMOLED，擁有非常出眾的正面屏佔比，包括底框在內的邊位收細處理相當優秀，而中置開孔方式收納前鏡，亦未影響畫面視野。因為用上高速超聲波屏幕指紋關係，後方除佔據機背上半的ZEISS三鏡模組外，機背的比上代更簡潔。港行 X200 Pro提供星雲黑、地玄鈦及海洋藍三色。

CPU性能提升35% 機身重228g的X200 Pro，總體比同級手機稍重。擴充部分，裝置擁有支援高速傳輸的Type-C埠，6000mAh電池支援90W閃充及30W無線閃充。 預載Android 14及使用Funtouch OS介面，具512GB儲存的港版X200 Pro，裝置啟用後系統約佔用24.41GB左右空間。畫面選項部分，內置護眼模式可自設強度、具智能切換畫面更新率功能；另外手機亦加入遊戲魔盒介面，加強裝置的遊戲玩樂表現。 X200 Pro配備Dimensity 9400處理器是基於TSMC第二代3nm製程，並採用MediaTek第二代全大核心設計，使Dimensity 9400的CPU性能提升35%，GPU 性能提升41%。不僅如此，MediaTek還實現了突破性的效率提升：CPU效能提升40%，GPU提升44%，且AI任務的耗電量降低35%。

擁有專業級多鏡頭 配備現時頂級天璣9400平台的X200 Pro，擁有相當出眾的畫面、處理器及圖像運算表現，因擁有專業級多鏡頭讓機身在大屏裝置中握感偏重，但考慮頂級硬件表現、跟出色螢幕顯示，日常使用仍可接受。此外，X200 Pro具備更佳機身完成度，像相對輕微的機背鏡頭突出幅度，更佳實體鍵鍵感。 Vivo X200 Pro具備出色的攝影功能，攝影系統通常包含高解析度的主相機，支持光學變焦及夜景模式，能夠捕捉各種場景。搭載天璣9400高效能處理器，確保效能表現。此外，擁有6000mAh大電池容量及支援快速充電都解決了手機續航力的問題。

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