vivo X200 Pro 實試蔡司2億長焦鏡 夜景人像攝力驚人

近年手機與鏡頭品牌落力聯乘，將手機鏡頭的影像質素大大提高。vivo全新旗艦手機X200系列與光學品牌蔡司(ZEISS)合作，打造出最高2億APO超級長焦鏡頭，多種鏡頭風格及攝影模式，輕鬆拍出大師級相片。
強勁超長焦鏡頭
vivo X200系列有普通及Pro版本，前者配備5,000萬像素蔡司超級長焦、5,000萬像素超感光VCS仿生主鏡頭及超廣角鏡頭。X200 Pro更升級至蔡司2億APO超級長焦鏡頭，1/1.4吋大感光元件及浮動式潛望鏡組，以及SONY LYT-818主鏡，清晰捕捉每一個動態瞬間。
同時結合了7種蔡司鏡頭風格及5款長焦模式，包括長焦望遠、長焦人像、長焦微距、長焦懸日和長焦舞台，影像效果驚艷。從尖沙咀影對岸，高達100倍長焦攝像鏡頭，可拍到會展內的燈光。長焦人像新增了135mm焦段，人像亦更有質感。長焦微距鏡頭加入首創「風光模式」，專業級夜景、月亮和星空都能輕易拍到。眾多模式可影出不同感覺，喜歡影相真的會愛不釋手。
X200 Pro特設「舞台模式」配備10至30倍長焦拍攝功能，演唱會山頂位都可拍攝舞台主角，「風光慢門」則可拍出流動感。支援4K 120fps電影級慢動作、全焦段10 bit Log及4K逆光電影人像等多項拍片功能。
AI功能助執相
手機另一亮點為全球首發MediaTek Dimensity 9400旗艦級處理器的手機，效能極高。支援5大AI功能，包括AI無痕消除、AI相片修復，只需一鍵即修復出超清舊照片，還原照片銳利度及細節。另亦有全屏翻譯、文檔去影等功能，相當實用。
採用突破性的第三代硅負極電池技術，X200和X200 Pro分別配備5800mAh和6000mAh藍海電池，支援90W閃充。另有IP68及IP69雙重防護、16GB RAM+512GB ROM記憶體配置。
X200設星雲黑及森林綠兩種配色，售價$6,998；X200 Pro則有星雲黑、地玄鈦及海洋藍3種配色，售價$8,998。
查詢：800 906 821