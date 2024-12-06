vivo X200 Pro 實試蔡司2億長焦鏡 夜景人像攝力驚人

vivo X200(左)及X200 Pro(右)外形相似，屏幕尺寸只差0.1吋，相機規格亦有別。

人像模式有蔡司著名的Sonnar、Planar等不同散景效果。

強勁超長焦鏡頭

vivo X200系列有普通及Pro版本，前者配備5,000萬像素蔡司超級長焦、5,000萬像素超感光VCS仿生主鏡頭及超廣角鏡頭。X200 Pro更升級至蔡司2億APO超級長焦鏡頭，1/1.4吋大感光元件及浮動式潛望鏡組，以及SONY LYT-818主鏡，清晰捕捉每一個動態瞬間。

同時結合了7種蔡司鏡頭風格及5款長焦模式，包括長焦望遠、長焦人像、長焦微距、長焦懸日和長焦舞台，影像效果驚艷。從尖沙咀影對岸，高達100倍長焦攝像鏡頭，可拍到會展內的燈光。長焦人像新增了135mm焦段，人像亦更有質感。長焦微距鏡頭加入首創「風光模式」，專業級夜景、月亮和星空都能輕易拍到。眾多模式可影出不同感覺，喜歡影相真的會愛不釋手。

X200 Pro特設「舞台模式」配備10至30倍長焦拍攝功能，演唱會山頂位都可拍攝舞台主角，「風光慢門」則可拍出流動感。支援4K 120fps電影級慢動作、全焦段10 bit Log及4K逆光電影人像等多項拍片功能。