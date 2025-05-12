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科技
2025-05-12 17:00:00

vivo X200 Pro mini推國際版　X200 FE規格曝光！

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vivo X200 Pro mini推國際版　X200 FE規格曝光！

vivo X200 Pro mini推國際版　X200 FE規格曝光！

早前業界盛傳vivo會直接將中國版的X200 Pro mini推向國際市場，但最新消息卻大反轉！據外媒爆料，vivo似乎打算為國際市場打造一款全新機型X200 FE，而這個「FE」型號不禁讓人聯想到SAMSUNG的「Fan Edition」平價系列。不過，另有消息指出，這款新機可能改編自中國限定的vivo S30 Pro mini，究竟真相如何？一起來看看目前流出的重點規格！

vivo似乎打算為國際市場打造一款全新機型X200 FE，而這個「FE」型號不禁讓人聯想到SAMSUNG的「Fan Edition」平價系列。

vivo似乎打算為國際市場打造一款全新機型X200 FE，而這個「FE」型號不禁讓人聯想到SAMSUNG的「Fan Edition」平價系列。

X200 FE可能搭載天璣9300+

根據外媒報道，vivo X200 FE機身還具備IP68/IP69防塵防水等級，重量則控制在200g左右，預計採用一塊6.31吋OLED平面螢幕，支援1.5K解析度及120Hz更新率，並採用螢幕下指紋辨識技術。性能方面，可能會搭載MTK 天璣9300+或經過微調的天璣9400e。

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X200 FE將搭載5000萬像Sony IMX921主鏡頭+5000萬像3倍光學變焦長焦鏡頭（Sony IMX882）+ 800萬像素超廣角鏡頭及5000萬像素自拍鏡頭。內建6500mAh超大電池，並支援90W有線快充等。

vivo X200 FE有望於7月於印度首發，將提供12GB + 256GB及16GB + 512GB兩個版本，售價預計在5萬至6萬印度盧比（約港幣4,530 至 $5,440）。不過目前尚未確認是否會在其他地區上市，香港用戶可能要再等等!

來源：GSMarena

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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