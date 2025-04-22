vivo X200 Ultra發布　蔡司2億像素超長焦鏡頭挑戰最強攝影手機

集最強攝影配置

vivo X200 Ultra自稱為「V單」，因相機效能直迫單反。蔡司三大定焦鏡頭，分別涵蓋了14mm、35mm、85mm三個黃金焦段，85mm蔡司APO超級長焦鏡頭II具備2億像素，進光量大幅提升了 38%；另有5000萬像素14mm蔡司超廣角鏡頭及5000萬像素35mm蔡司人像鏡頭。最矚目是可vivo蔡司2.35x長焦增距鏡，將85mm長焦鏡頭搭配升級成為等效200mm焦距的超長焦鏡頭。

全新升級蔡司 T*鍍膜減少反光，另創新搭載藍圖自研影像晶片VS1與V3+，更有iPhone 16相似的相機控制鍵，同時挑戰Samsung Galaxy S25 Ultra「演唱會神器」地位的長焦舞台模式、演唱會閃光人像等，另亦新增菲林攝影風格濾鏡及街拍模式。更可配搭攝影師套裝，操作更加似專業單反。

拍片方面支援全焦段4K 60fps 10bit Log影片，全焦段可拍4K 120fps及OIS 光學防震、4K 60fps杜比視界、「日轉星空」縮時攝影等。另有變焦閃光燈及全新的人像美化演算法，加強人像拍攝。AI修圖大師除了有路人消除、AI擴圖、智能環境增色外，還有較少見的自動構圖修正及AI魔法移動。