科技
2026-01-07 11:45:00

vivo X200T 手機傳月尾印度登場 規格繼承旗艦效能

據最新市場消息指出，vivo 即將在印度推出全新 X200T 手機，預計於本月最後一周正式發表。新機定價策略進取，傳聞X200T售價約為 50,000 至 55,000 印度盧比（折合約 $4,700 至 $5,170 港元），較早前流傳的 60,000 盧比（約 5,640 港元）預測更為親民。

vivo X200T 將提供「星際黑」與「海濱淡紫」兩種配色選擇。外觀設計上與 X200 FE 極為相似，但消息來源強調，新機將繼承標準版 X200 系列的高效能基因。據悉，X200T 配備 6.67 吋 120Hz 更新率 AMOLED 顯示螢幕，並採用蔡司認證的三鏡頭相機系統，內建大容量電池，出廠即搭載 OriginOS 6 操作介面。

X200T規格傳包括5000萬像主鏡頭

綜合先前曝光的規格資訊，vivo X200T 預計搭載 MTK 天璣 9400+ 處理器，後置三鏡頭組合包括 5,000 萬像主鏡頭、5,000 萬像超廣角鏡頭，以及支援 3 倍光學變焦的 5,000 萬像潛望式遠攝鏡頭。前置自拍鏡頭則為 3,200 萬像。手機電池容量據稱為 6,200mAh，續航表現值得期待。

隨著發布日期臨近，更多關於 vivo X200T 的詳細規格與官方定價將逐步明朗。有興趣的消費者不妨密切關注後續消息。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

