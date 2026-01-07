vivo X200T 手機傳月尾印度登場 規格繼承旗艦效能

據最新市場消息指出，vivo 即將在印度推出全新 X200T 手機，預計於本月最後一周正式發表。新機定價策略進取，傳聞X200T售價約為 50,000 至 55,000 印度盧比（折合約 $4,700 至 $5,170 港元），較早前流傳的 60,000 盧比（約 5,640 港元）預測更為親民。

vivo X200T 將提供「星際黑」與「海濱淡紫」兩種配色選擇。外觀設計上與 X200 FE 極為相似，但消息來源強調，新機將繼承標準版 X200 系列的高效能基因。據悉，X200T 配備 6.67 吋 120Hz 更新率 AMOLED 顯示螢幕，並採用蔡司認證的三鏡頭相機系統，內建大容量電池，出廠即搭載 OriginOS 6 操作介面。