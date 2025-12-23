vivo X200T 規格曝光：天璣9400+ 晶片配五年系統更新 影像快充全面升級!

近日關於 vivo 即將推出 X200 系列新成員 vivo X200T 的傳聞持續引起關注。雖然官方仍未確認消息，但根據知名爆料人 Abhishek Yadav 的最新資訊，這款新手機的部分關鍵規格已在網絡上流傳，顯示其可能在性能、影像及軟件支援方面帶來顯著升級。

vivo X200T傳設D 超聲波屏下指紋掃描

據悉，vivo X200T 在核心性能配置上或有重要變化。早期傳聞指該機可能採用天璣 9300+ 晶片，但最新爆料指出，vivo X200T 將配備更強大的天璣 9400+ 處理器，預計能提供更出色的運算與圖像處理能力。此外，新機也有望配備先進的 3D 超聲波屏下指紋掃描儀，提升解鎖速度與安全性。