科技
2025-11-14 18:00:00

vivo X300旗艦手機今日開售　實測AI攝影、OriginOS 6新玩法

vivo X300系列今日起開售。

vivo X300系列港版今日正式開售，這兩部以蔡司2億攝影系統為賣點的旗艦手機各有千秋，絕對是今年相當值得擁有的手機。如想有更細機身、主要用主攝鏡頭的話，售價$7998，比Pro更平$1000的X300可能更加適合。實測過X300的攝影性能及特別的新功能，其實一點都不輸蝕。

vivo X300配備蔡司2億像素主鏡頭。 vivo X300試相。 vivo X300 2X試相。 vivo X300 3X試相。 vivo X300 10X試相。 vivo X300 100X試相。 vivo X300 3X試相。 vivo X300 10X試相。 vivo X300人像試相。 vivo X300夜景試相。 vivo X300夜景試相。 vivo X300夜景試相。

相片細緻銳利

X300雖然沒有Pro搭載的VS1及V3+雙影像芯片，不過主鏡規格比Pro更佳，為蔡司2億像素配Samsung HPB超感光傳感器，1.14”大底。2億相片大約10MB7容量，絕對高質，風景、人像、夜景、美食等不同場景都可有超高細緻度和豐富色彩，不過就稍嫌有點AI感。留意今次vivo新增原生光影功能，以減低AI演算法介入，並關閉HDR、XDR及超長焦增強等，實行「所見即所得」減少味精。超長焦增強亦可以選擇關閉、普通增強或極致增強，還原真實感。

10X長焦效果不錯，超長焦雖然都可以達到100X變焦，約為2333mm，不過可見部分圖像以AI生成為主，不及X300 Pro般震撼。夜景效果同樣強勁，幾乎不用長曝，都可以拍出細緻銳利的成像。值得一讚是變焦閃光燈在不同焦距有不同光度，因此拍出來的人像不會太光或不自然。

X300原相。 X300錦春AI視覺效果。 X300動漫AI視覺效果。 X300雪鄉AI視覺效果。 vivo X300抓拍試相。 vivo X300抓拍試相。 X300街拍模式試相。 X300的AI電影分鏡功能。

AI拍攝模式玩法多

拍攝模式有全新升級的舞台模式2.0、運動抓拍、夜景人像及煙花閃光人像。實試抓拍拍攝高速移動的火車及四驅車，都可以捕捉得到。不過個人最喜歡街拍模式，加上如正負片菲林般的質感及色調，令照片有另一番味道。

AI視覺效果玩法需要在相機的人像模式預先啟動，拍下照片後，就可以自選效果，當中包括不同時光、四季、特效等。一按即可生成各種風格的相片，試用錦春效果會在相片內生成櫻花、雪鄉即變白雪，好玩多於像真。

AI電影分鏡亦是新功能之一，影完相後進行編輯，即可在AI修圖中使用AI電影分鏡，將相片分割成二至四格，並可放大縮小，不需使用第三方App進行裁切，令相片帶有獨特的電影感。

vivo X300的尺寸為150.57 x 71.92 x 7.95mm，手感剛好。 vivo X300的6.31吋屏幕有超窄邊框。 vivo X300配備6040mAh藍海電池。 vivo X300支持90W超快閃充及40W無線閃充。 vivo X300的原子島可提供資訊、狀態等功能。

旗艦級性能配置

X300系列採用全球首發天璣9500，X300配備6.31吋蔡司大師色彩屏幕、6040mAh藍海電池、IP68及IP69最高規格防塵防水等規格。全新OriginOS 6運行絲滑暢順外，亦有不少貼心實用的功能，例如原子島、拖放功能、側邊的捷徑欄以及個人化鎖屏等。雖然外觀設計跟iOS相似，不過用起上來其實體驗不錯，整體順暢易上手，跳彈及閃光等動畫效果亦做得漂亮。

vivo X300有月光粉、天空藍及夜影黑3種配色，月光粉帶有如彩虹般的相機圓環，是Pro版沒有的細節，只有16GB+512GB一款規格，家價為$7998。即日起至12月31日入手再到指定連結進行登記，即可延長12個月原廠保養服務。

