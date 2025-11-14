vivo X300旗艦手機今日開售　實測AI攝影、OriginOS 6新玩法

vivo X300系列今日起開售。

vivo X300系列港版今日正式開售，這兩部以蔡司2億攝影系統為賣點的旗艦手機各有千秋，絕對是今年相當值得擁有的手機。如想有更細機身、主要用主攝鏡頭的話，售價$7998，比Pro更平$1000的X300可能更加適合。實測過X300的攝影性能及特別的新功能，其實一點都不輸蝕。

相片細緻銳利 X300雖然沒有Pro搭載的VS1及V3+雙影像芯片，不過主鏡規格比Pro更佳，為蔡司2億像素配Samsung HPB超感光傳感器，1.14”大底。2億相片大約10MB7容量，絕對高質，風景、人像、夜景、美食等不同場景都可有超高細緻度和豐富色彩，不過就稍嫌有點AI感。留意今次vivo新增原生光影功能，以減低AI演算法介入，並關閉HDR、XDR及超長焦增強等，實行「所見即所得」減少味精。超長焦增強亦可以選擇關閉、普通增強或極致增強，還原真實感。 10X長焦效果不錯，超長焦雖然都可以達到100X變焦，約為2333mm，不過可見部分圖像以AI生成為主，不及X300 Pro般震撼。夜景效果同樣強勁，幾乎不用長曝，都可以拍出細緻銳利的成像。值得一讚是變焦閃光燈在不同焦距有不同光度，因此拍出來的人像不會太光或不自然。

AI拍攝模式玩法多 拍攝模式有全新升級的舞台模式2.0、運動抓拍、夜景人像及煙花閃光人像。實試抓拍拍攝高速移動的火車及四驅車，都可以捕捉得到。不過個人最喜歡街拍模式，加上如正負片菲林般的質感及色調，令照片有另一番味道。 AI視覺效果玩法需要在相機的人像模式預先啟動，拍下照片後，就可以自選效果，當中包括不同時光、四季、特效等。一按即可生成各種風格的相片，試用錦春效果會在相片內生成櫻花、雪鄉即變白雪，好玩多於像真。 AI電影分鏡亦是新功能之一，影完相後進行編輯，即可在AI修圖中使用AI電影分鏡，將相片分割成二至四格，並可放大縮小，不需使用第三方App進行裁切，令相片帶有獨特的電影感。

旗艦級性能配置 X300系列採用全球首發天璣9500，X300配備6.31吋蔡司大師色彩屏幕、6040mAh藍海電池、IP68及IP69最高規格防塵防水等規格。全新OriginOS 6運行絲滑暢順外，亦有不少貼心實用的功能，例如原子島、拖放功能、側邊的捷徑欄以及個人化鎖屏等。雖然外觀設計跟iOS相似，不過用起上來其實體驗不錯，整體順暢易上手，跳彈及閃光等動畫效果亦做得漂亮。 vivo X300有月光粉、天空藍及夜影黑3種配色，月光粉帶有如彩虹般的相機圓環，是Pro版沒有的細節，只有16GB+512GB一款規格，家價為$7998。即日起至12月31日入手再到指定連結進行登記，即可延長12個月原廠保養服務。