vivo X300系列香港售價及上市日期　蔡司2億長焦配增距鏡實試

vivo X300系列即將於香港推出，當中包括旗艦vivo X300 Pro。

適逢vivo成立30周年，壓軸發布全新X300及X300 Pro，與同樣最近推出的OPPO X9 Pro激烈熱鬥。這部全球最強蔡司2億像素攝影雙旗艦即日起預售，11月14日正式上市，可惜的是現時仍未有蔡司2.35x長焦增距鏡的推出日期。

兩機攝力比較 早前已報道過兩部旗艦的規格，可按此重溫，今次實試兩部X300系列攝力。X300鏡頭配置為蔡司2億像素主攝、蔡司5000萬像素APO超級長焦鏡頭及蔡司5000萬像素萬像素超廣角，配備CIPA 4.5相機級別防抖認證。 X300 Pro鏡頭整體規格上有更強升級，配備蔡司2億APO超級長焦鏡頭、蔡司5000萬像素主攝鏡頭更採用了全球首發的大底傳感光元件LYT-828，達至CIPA 5.5雲台級防抖程度，另有蔡司5000萬像素萬像素超廣角鏡頭。 今次香港發布會在電車上進行，兩機備有防抖功能都可以清晰影像，不受搖晃不定的車身影響。實試使用X300及X300 Pro人像攝影比較，X300其實質素已很高，雖然帶點AI感，不過拍出來如專業相機的效果；而使用X300 Pro拍攝出來的影像，明顯更加銳利、散景更自然，色彩亦較鮮明。

超強長焦增距鏡 vivo X300系列的殺著其實在於其蔡司2.35x長焦增距鏡，現在雖然香港未有同步推出，不過今次都有機會試試。X300 Pro配上增距鏡可拍攝200mm至最長1600mm的影像，如望遠鏡一樣，可拍攝到肉眼都看不清的遠處景物，而且極為細緻銳利。

旗艦級性能配置 X300系列採用全球首發天璣9500，X300 Pro更是現時業界唯一搭載VS1及V3+雙影像芯片的手機。X300 Pro配備6510mAh藍海電池，而X300配備6040mAh藍海電池，兩者同樣支持90W超快閃充及40W無線閃充。 X300系列採用蔡司大師色彩屏幕，X300為6.31吋、X300 Pro為6.78吋。首度新增悅目護眼功能，可自行設定個性化亮度，支持1 nit最低亮度全螢幕Always On Display功能。在散熱及防塵防水方面，採用冰脈流體VC散熱系統，並有IP68及IP69最高規格防塵防水。 X300定價為$7998，X300 Pro定價則與上代X200 Pro相同保持$8998。即日至11月13日預售期內，於指定經銷商訂購X300 Pro可獲贈海洋公園入場門票2張、延長12個月原廠保養服務及12個月碎屏保服務；預訂X300手機，即可獲贈vivo TWS 3e藍芽耳機、延長12個月原廠保養服務及12個月碎屏保服務。