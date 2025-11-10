熱門搜尋:
全運會 網上熱話 林作 壽司郎 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-11-10 18:30:36

vivo X300系列香港售價及上市日期　蔡司2億長焦配增距鏡實試

分享：
vivo X300系列即將於香港推出，當中包括旗艦vivo X300 Pro。

vivo X300系列即將於香港推出，當中包括旗艦vivo X300 Pro。

適逢vivo成立30周年，壓軸發布全新X300及X300 Pro，與同樣最近推出的OPPO X9 Pro激烈熱鬥。這部全球最強蔡司2億像素攝影雙旗艦即日起預售，11月14日正式上市，可惜的是現時仍未有蔡司2.35x長焦增距鏡的推出日期。

vivo X300系列以蔡司2億像素鏡頭作主打。 vivo X300 24mm人像試相。 vivo X300 Pro 24mm人像試相。 vivo X300 35mm人像試相。 vivo X300 Pro 35mm人像試相。 vivo X300 50mm人像試相。 vivo X300 Pro 50mm人像試相。 vivo X300 85mm人像試相。 vivo X300 Pro 85mm人像試相。

兩機攝力比較

早前已報道過兩部旗艦的規格，可按此重溫，今次實試兩部X300系列攝力。X300鏡頭配置為蔡司2億像素主攝、蔡司5000萬像素APO超級長焦鏡頭及蔡司5000萬像素萬像素超廣角，配備CIPA 4.5相機級別防抖認證。

X300 Pro鏡頭整體規格上有更強升級，配備蔡司2億APO超級長焦鏡頭、蔡司5000萬像素主攝鏡頭更採用了全球首發的大底傳感光元件LYT-828，達至CIPA 5.5雲台級防抖程度，另有蔡司5000萬像素萬像素超廣角鏡頭。

今次香港發布會在電車上進行，兩機備有防抖功能都可以清晰影像，不受搖晃不定的車身影響。實試使用X300及X300 Pro人像攝影比較，X300其實質素已很高，雖然帶點AI感，不過拍出來如專業相機的效果；而使用X300 Pro拍攝出來的影像，明顯更加銳利、散景更自然，色彩亦較鮮明。

adblk5
vivo X300系列可額外加配蔡司2.35x長焦增距鏡。 vivo X300的手柄及增距鏡套裝暫時未在香港有售。 vivo X300拍攝街景。 vivo X300 Pro增距鏡效果。 vivo X300拍攝街景。 vivo X300 Pro增距鏡效果。 vivo X300增距鏡試相。 vivo X300增距鏡試相。

超強長焦增距鏡

vivo X300系列的殺著其實在於其蔡司2.35x長焦增距鏡，現在雖然香港未有同步推出，不過今次都有機會試試。X300 Pro配上增距鏡可拍攝200mm至最長1600mm的影像，如望遠鏡一樣，可拍攝到肉眼都看不清的遠處景物，而且極為細緻銳利。

旗艦級性能配置

X300系列採用全球首發天璣9500，X300 Pro更是現時業界唯一搭載VS1及V3+雙影像芯片的手機。X300 Pro配備6510mAh藍海電池，而X300配備6040mAh藍海電池，兩者同樣支持90W超快閃充及40W無線閃充。

X300系列採用蔡司大師色彩屏幕，X300為6.31吋、X300 Pro為6.78吋。首度新增悅目護眼功能，可自行設定個性化亮度，支持1 nit最低亮度全螢幕Always On Display功能。在散熱及防塵防水方面，採用冰脈流體VC散熱系統，並有IP68及IP69最高規格防塵防水。

X300定價為$7998，X300 Pro定價則與上代X200 Pro相同保持$8998。即日至11月13日預售期內，於指定經銷商訂購X300 Pro可獲贈海洋公園入場門票2張、延長12個月原廠保養服務及12個月碎屏保服務；預訂X300手機，即可獲贈vivo TWS 3e藍芽耳機、延長12個月原廠保養服務及12個月碎屏保服務。

ADVERTISEMENT

ad