vivo X300 Pro上海實試最強2億蔡司鏡　最強勁遠攝旅遊拍攝神器（多圖）

使用vivo X300 Pro在上海迪士尼大街可拍攝到城堡。

vivo日前在上海發布了旗艦手機vivo X300系列，以攝影性能為主打，兩機都有與Samsung合作的2億像素鏡頭，vivo X300 Pro更以超強長焦為賣點。今次來到上海迪士尼實試，由日光場景到室內及入夜昏暗環境，人像景物相片都清晰細膩，質素直迫專業單反或無反相機，相當誇張。

最強合作鏡頭 X300 Pro搭載全新蔡司2億APO超級長焦，藍圖xSamsung HPBlue影像感測器，擁有2億像素與1/1.4吋的大底，由vivo與Samsung聯合研發。鏡頭配合f/2.67光圈與蔡司T*鍍膜，其有CIPA 5.5專業級防手震，長焦手持拍攝畫面仍穩定清晰。 主攝採用了vivo與Sony聯合研發的藍圖×LYT-828感測器，擁有1/1.28吋大底並搭載了vivo自研的VCS仿生光譜3.0技術，擁有24mm等效焦距與f/1.57大光圈，人像攝影實現從24mm到135mm的全焦段高清畫質。同時支援CIPA 5.5專業級防震，防抖角度升級至1.5°，達到專業雲台級的穩定水準，適合拍片及暗光成像。

細緻人像攝影 另一個驚喜位為人像攝影，長焦人像很有質感，甚至連面上的紋理、毛髮都影到，亦沒有過多AI P圖般的虛假美顏。即使在低光室內環境還是黑夜，對X300 Pro都絕無難度。另外亦試了運動抓拍，可拍攝高速的過山車，甚至在全黑環境都可影到。舞台人像模式在夜晚戶外拍攝遠處的舞台，表演者面容雖然有點模糊，但尚算清晰。

輕鬆拍攝煙花 另外試了煙花人像模式，使人物臉部明亮清晰，同時捕捉到絢爛的煙花作為背景。當偵測到煙花場景時，手機會自動提示開啟一鍵點擊即可進行拍攝。 運用「閃光人像演算法」，整合閃光燈和加強濾鏡，同時清晰呈現人物和煙花。 總括來說，vivo X300 Pro在攝影方面功能絕對超班，由微距、人像、風景、舞台、夜景、煙花無一不是強項，而且值得一讚是長期開相機拍攝都未有發熱情況，電量亦足夠影足全日。vivo X300 Pro更可配合增距鏡，加入第五顆超長焦鏡頭，用作生態及演唱會拍攝。入門價5299人民幣起，當買一部有手機功能的相機也不為過，有興趣入手可密切未來留意港版發售資訊。