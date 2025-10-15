熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-10-15 21:00:00

vivo X300 Pro上海實試最強2億蔡司鏡　最強勁遠攝旅遊拍攝神器（多圖）

分享：
使用vivo X300 Pro在上海迪士尼大街可拍攝到城堡。

使用vivo X300 Pro在上海迪士尼大街可拍攝到城堡。

vivo日前在上海發布了旗艦手機vivo X300系列，以攝影性能為主打，兩機都有與Samsung合作的2億像素鏡頭，vivo X300 Pro更以超強長焦為賣點。今次來到上海迪士尼實試，由日光場景到室內及入夜昏暗環境，人像景物相片都清晰細膩，質素直迫專業單反或無反相機，相當誇張。

vivo X300 Pro以攝影作為主打。 vivo X300 Pro配備蔡司2億APO超級長焦。 在上海迪士尼試用vivo X300 Pro拍各種場景。

最強合作鏡頭

X300 Pro搭載全新蔡司2億APO超級長焦，藍圖xSamsung HPBlue影像感測器，擁有2億像素與1/1.4吋的大底，由vivo與Samsung聯合研發。鏡頭配合f/2.67光圈與蔡司T*鍍膜，其有CIPA 5.5專業級防手震，長焦手持拍攝畫面仍穩定清晰。

主攝採用了vivo與Sony聯合研發的藍圖×LYT-828感測器，擁有1/1.28吋大底並搭載了vivo自研的VCS仿生光譜3.0技術，擁有24mm等效焦距與f/1.57大光圈，人像攝影實現從24mm到135mm的全焦段高清畫質。同時支援CIPA 5.5專業級防震，防抖角度升級至1.5°，達到專業雲台級的穩定水準，適合拍片及暗光成像。

adblk5
vivo X300 Pro 15mm試相。 vivo X300 Pro 24mm試相。 vivo X300 Pro 36mm試相。 vivo X300 Pro 48mm試相。 vivo X300 Pro 85mm試相。 vivo X300 Pro 242mm試相。 vivo X300 Pro 485mm試相。 vivo X300 Pro 1214mm試相。 vivo X300 Pro 2428mm試相。 vivo X300 Pro 24mm試相。 vivo X300 Pro 48mm試相。 vivo X300 Pro 85mm試相。 vivo X300 Pro 85mm試相（2億像素，經壓縮）。 vivo X300 Pro 121mm試相。 vivo X300 Pro 242mm試相。 vivo X300 Pro 242mm試相。 vivo X300 Pro 2428mm試相。

Samsung Sony合作鏡頭

X300 Pro搭載全新蔡司2億APO超級長焦，藍圖xSamsung HPBlue影像感測器，擁有2億像素與1/1.4吋的大底，由vivo與Samsung聯合研發。鏡頭配合f/2.67光圈與蔡司T*鍍膜，其有CIPA 5.5專業級防手震，長焦手持拍攝畫面仍穩定清晰。

主攝採用了vivo與Sony聯合研發的藍圖×LYT-828感測器，擁有1/1.28吋大底並搭載了vivo自研的VCS仿生光譜3.0技術，擁有24mm等效焦距與f/1.57大光圈，人像攝影實現從24mm到135mm的全焦段高清畫質。同時支援CIPA 5.5專業級防震，防抖角度升級至1.5°，達到專業雲台級的穩定水準，適合拍片及暗光成像。

vivo X300 Pro人像模式試相。 vivo X300 Pro人像模式試相。 vivo X300 Pro人像模式試相。 vivo X300 Pro人像模式試相。 vivo X300 Pro舞台模式試相。 vivo X300 Pro運動抓拍模式試相。 vivo X300 Pro運動抓拍模式試相。 vivo X300 Pro微距式試相。

細緻人像攝影

另一個驚喜位為人像攝影，長焦人像很有質感，甚至連面上的紋理、毛髮都影到，亦沒有過多AI P圖般的虛假美顏。即使在低光室內環境還是黑夜，對X300 Pro都絕無難度。另外亦試了運動抓拍，可拍攝高速的過山車，甚至在全黑環境都可影到。舞台人像模式在夜晚戶外拍攝遠處的舞台，表演者面容雖然有點模糊，但尚算清晰。

vivo X300 Pro影煙花無難度。 vivo X300 Pro可用AI生成煙花背景。 vivo X300 Pro的煙花人像模式可將人與煙花同框。

輕鬆拍攝煙花

另外試了煙花人像模式，使人物臉部明亮清晰，同時捕捉到絢爛的煙花作為背景。當偵測到煙花場景時，手機會自動提示開啟一鍵點擊即可進行拍攝。 運用「閃光人像演算法」，整合閃光燈和加強濾鏡，同時清晰呈現人物和煙花。

總括來說，vivo X300 Pro在攝影方面功能絕對超班，由微距、人像、風景、舞台、夜景、煙花無一不是強項，而且值得一讚是長期開相機拍攝都未有發熱情況，電量亦足夠影足全日。vivo X300 Pro更可配合增距鏡，加入第五顆超長焦鏡頭，用作生態及演唱會拍攝。入門價5299人民幣起，當買一部有手機功能的相機也不為過，有興趣入手可密切未來留意港版發售資訊。

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News